Breaking: 30ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುರಂತವಾಗಿ ಬದುಕು ಮುಗಿಸಿದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸೀರಿಯಲ್ ನಟಿ!
ಕಿರುತೆರೆ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ ಸಂಚಿತಾ ಉಗಾಲೆ (30) ಆ*ತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಕುಂಕುಮ್ ಭಾಗ್ಯ' ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ 'ಛಾವಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಇವರ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣವು ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಆಘಾತಕ್ಕೀಡುಮಾಡಿದೆ.
30ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬದುಕು ಮುಗಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿ (Tragic End at the Age of 30)
ಕಿರುತೆರೆ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಯ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಟಿ ಸಂಚಿತಾ ಉಗಾಲೆ (30) ಅವರು ಆ*ತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 30 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೇ ಸಂಚಿತಾ ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ತೀವ್ರ ಶೋಕ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ. ಇಡೀ ಕಿರುತೆರೆ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗ ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ಸ್ತಬ್ಧಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣವೇನೆಂಬ ವಿವರಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಹೊರಬರಬೇಕಿದೆ.
ಕಿರುತೆರೆ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಟಿ (Applauded Roles in TV and Movies)
ಸಂಚಿತಾ ಉಗಾಲೆ ಅವರು ಮನರಂಜನಾ ಲೋಕದ ಹಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೈನಂದಿನ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಾದ 'ಕುಂಕುಮ್ ಭಾಗ್ಯ' (Kumkum Bhagya) ಮತ್ತು 'ವಾಗ್ಲೆ ಕಿ ದುನಿಯಾ' (Wagle Ki Duniya) ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಿರುತೆರೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಯಲ್ಲೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇವರು, 'ದಿಲ್ವಾಲಿ ದುಲ್ಹಾ ಲೇ ಜಾಯೇಗಿ' (Dilwali Dulha Le Jayegi) ಸಿರೀಸ್ನಲ್ಲಿ 'ಸುಕೂನ್' ಎಂಬ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ನಟನೆಯ ಮುಂಬರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಿನಿಮಾ 'ಛಾವಾ' (Chhaava) ದಲ್ಲಿ 'ತಾರಾಬಾಯಿ' ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಇವರೇ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದರು.
ಸದಾ ನಗುತ್ತಿದ್ದ ನಟಿಯ ಕೊನೆಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ (The Cheerful Last Social Media Post)
ಸಂಚಿತಾ ಅವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದ ಮುನ್ನ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಕೊನೆಯ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೆಪ್ಪಿ ಸಾಂಗ್ ಒಂದರ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಬೀಟ್ಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ನಗುತ್ತಿರುವ ರೀಲ್ಸ್ (Reel) ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸದಾ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ನಟಿಯ ಮುಖದ ಹಿಂದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನೋವಿತ್ತೇ ಎಂದು ಅವರ ಕೊನೆಯ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಖಿನ್ನತೆ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ (Concerns Over the Obsession with Virtual Approval)
ಕಳೆದ 2025 ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಮಿಶಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಆ*ತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಚಿತಾ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹಾಳಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭೀತಿಯಿಂದ ಮಿಶಾ ಆ*ತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಸಂಚಿತಾ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನೊಂದಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದ ಸಂಚಿತಾ, "ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಕೇವಲ ವರ್ಚುವಲ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ರೂವಲ್ಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಜೀವವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಒಡೆಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ 'ಓಂ ಶಾಂತಿ' ಸಂದೇಶ; ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದ ಚಿತ್ರರಂಗ (Tributes Pour In on Social Media)
ಸಂಚಿತಾ ಅವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಳೆಯ ನಟನೆಯ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. "ಸಂಚಿತಾ ಉಗಾಲೆ ಅವರೇ, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ತುಂಬಾ ಬೇಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ. 'ದಿಲ್ವಾಲಿ ದುಲ್ಹಾ ಲೇ ಜಾಯೇಗಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ನಿಮ್ಮ ನಟನೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಓಂ ಶಾಂತಿ" ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರುತೆರೆಯ ಹಲವು ಹಿರಿಯ ನಟ-ನಟಿಯರು ಸಂಚಿತಾ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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