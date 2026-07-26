ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ರಾಯನ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಲುಕ್ ರಿವೀಲ್, ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ರಾಕಿ ಹೊಸ ಅವತಾರ ?
ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ 'Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups' ಚಿತ್ರದಿಂದ 'ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟರ್' ಯಶ್ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಲುಕ್ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿರು ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಹೊಸ ಅವತಾರ
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ಕೂದಲು ಬಿಟ್ಟು ರೆಟ್ರೋ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು, ಇದೀಗ ಮತ್ತೋಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ,ಯಶ್ ಅವರ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಕಂಡು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿದೆ.
ಡಬಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್. ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಶೇಡ್ಗಳ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಕಿ ಬಾಯ್
ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಶೇಡ್ಗಳ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆಯೂ ಇದಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡದ ರೀತಿಯ ಹೊಸಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯ ಎಂಬ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದ ಹೊಸ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲುಕ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಎದೆ ಬಡಿತವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಿದೆ
ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡಿರದ ವಿಭಿನ್ನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಯಶ್
ಹೌದು ಈ ಹಿದೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಟೀಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ, ವೈಲನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ. ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ರೌದ್ರಾವತಾರ ತಾಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅಂತದ್ದೇ ಆದ ಮತ್ತೊಂದು ಲುಕ್ ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ.
ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ರಾಯನ ಮತ್ತೊಂದು ಲುಕ್..
ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಲುಕ್ ಗಳು ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲಿನ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಕ್ತ, ರೌದ್ರ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಾಯನ ಹೊಸ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಮೆರೂನ್ ಜಾಕೆಟ್,ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾದ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳು, ಸ್ಟೈಲೀಶ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಗೆಲುವು ದಕ್ಕಿದೆ ಎನ್ನುವ ಫೀಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಖಡಕ್ ಲುಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಯಶ್ ನ ನ್ಯೂ ಲುಕ್ ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ
ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಬ್ಬರ ಫಿಕ್ಸ್
ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ (Global Release) ಸಿನಿಮಾ ತಲುಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಯುದ್ಧ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಚಿತ್ರದ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ತಡೆಯಾದವು. ಕೊನೆಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಬ್ಬರ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ
ರಾಯನ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ, ಕಾತರರಾಗಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿ ಗಣನೆ
ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ರಾಯನ ಹೊಸ ಲುಕ್ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಾಯಬೇಕಿದೆ.
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