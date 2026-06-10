ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಮೂಲಕ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಕ್ಕ-ತಂಗಿ
Sonu Gowda - Neha Gowda: ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಭಿನ್ನ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ, ತಂಗಿಯರ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರು ಮತ್ತೆ ಮೋಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸತನಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಧಾರಾವಾಹಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಜನಪ್ರಿಯ ಅತಿಥಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಕರೆಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ಅಕ್ಕ-ತಂಗಿ ಜೋಡಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಸೀರಿಯಲ್ ಮೂಲಕ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋನು ಗೌಡ- ನೇಹಾ ಗೌಡ
ಕನ್ನಡ ಹಿರಿತೆರೆ ಮತ್ತು ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ನಟಿಯರಾದ ಸೋನು ಗೌಡ ಹಾಗೂ ನೇಹಾ ಗೌಡ ಇದೀಗ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಹಿನಿಗಳ, ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ-ತಂಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ನೇಹಾ ಗೌಡ
‘ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಗೊಂಬೆ ಖ್ಯಾತಿಯ ನೇಹಾ ಗೌಡ ಈಗಷ್ಟೇ ಶುರುವಾಗಿರುವ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮನಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬರುವ ಗೊಂಬೆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾರದೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಸೋನು ಗೌಡ
ಇನ್ನು ನಟಿ ಸೋನು ಗೌಡ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ‘ಶಾರದೆ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಯರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
ಚಂದನವನದ ನಟಿ ಸೋನು
‘ಇಂತಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ’ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಸೋನು ಗೌಡ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 40 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಸಿಂದ್ಲಿಂಗು2’ ಇವರು ನಟಿಸಿದ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ. ಇನ್ನು ಸೋನು ಗೌಡ ಜೀ ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ‘’ಜೊತೆಜೊತೆಯಲಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜನಂದಿನಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು.
ಮಗುವಾದ ಬಳಿಕ ನಟನೆಯಿಂದ ದೂರ
ನೇಹಾ ಗೌಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದರು. ಬಳಿಕ ನಮ್ಮ ಲಚ್ಚಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಹಾಗೂ ತಮಿಳಿನ ಕೆಲವು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಮಗುವಾದ ಬಳಿಕ ನಟನೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದ ನಟಿ, ಕೆಲವು ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಹುದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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