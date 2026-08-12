ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಭೀಮನ ಅಮವಾಸ್ಯೆ ಕಳೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ನಟಿ-ನಟಿಯರು!
ಭೀಮನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಹಾಗೂ ಕಿರುತೆರೆಯ ತಾರೆಯರು ತಮ್ಮ ಪತಿಯರ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಪಾದಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಪತ್ನಿ, ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು ದಂಪತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಂಡನ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಭೀಮನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಕಳೆ!
ಪತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ, ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಚರಿಸುವ 'ಭೀಮನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ' ಹಬ್ಬವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ತಾರೆಯರು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿಗೆ ಪಾದಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭೀಮನ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಗಂಡ ವಿನಯ್ ಪಾದಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ.
ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ಪಾದಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಪತ್ನಿ!
'ಲವ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್' ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರು ಪ್ರತಿವರ್ಷದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಭೀಮನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರಿಗೆ ಪಾದಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಪತಿಯ ಆಯುಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ರಂಜಿತ್ - ಮಾನಸಾ ದಂಪತಿ ಕೂಡ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು.
ಕಿರುತೆರೆ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಯ ದಂಪತಿಗಳ ಹಬ್ಬದಾಚರಣೆ!
ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾರಂಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಿರುತೆರೆಯ ಹಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ-ನಟಿಯರು ಕೂಡ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿರುವ 'ಉಗ್ರಂ' ಮಂಜು - ಸಂಧ್ಯಾ ದಂಪತಿ ಭೀಮನ ಅಮವಾಸ್ಯೆ ಆಚರಿಸಿ ಚೆಂದದ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಮಿಡಿ ತಾರೆಯರ ಸಂಭ್ರಮ!
'ಮಜಾ ಭಾರತ' ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ ಸುಷ್ಮಿತಾ - ಜಗಪ್ಪ ದಂಪತಿ ಕೂಡ ಸಂಪ್ರದಾಯ ತಪ್ಪದೇ ಭೀಮನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ಪೂಜೆಯ ಫೋಟೋಸ್!
ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದ ನಟಿ ರಜಿನಿ ಗಂಡ ಅರುಣ್ ಅವರ ಪಾದಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ತಾರೆಯರ ಈ ಭೀಮನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಆಚರಣೆಯ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
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