ಧ್ರುವಂತ್ ಜೊತೆ ಅಪ್ಪೆ ಸಾರು ಸವಿದ ರಕ್ಷಿತಾ, ಜೋಡಿ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಖುಷ್
Bigg Boss Rakshita Shetty : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 11ರ ನಂತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಧ್ರುವಂತ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದು, ಈಗ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾವು ಮುಂಗುಸಿ
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 11ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಧ್ರುವಂತ್ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾವು ಮುಂಗುಸಿಯಂತೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಖತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡಿದ್ದು ಸತ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಗಳ ಆಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊರಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದ ರಕ್ಷಿತಾ
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 11ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಹಾಗೂ ಧ್ರುವಂತ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಅಣ್ಣ – ತಂಗಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಕೆಲ ವಾರದ ನಂತ್ರ ಗೇಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿತ್ತು. ಧ್ರುವಂತ್ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಿತಾ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತಿದ್ರು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮುಗಿಯೋ ಟೈಂನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಕ್ಷಿತಾ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಧ್ರುವಂತ್ ಭೇಟಿ ಆಗಲ್ಲ, ಧ್ರುವಂತ್ ಜೊತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮುಂದುವರೆಸಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು.
ಧ್ರುವಂತ್ ಗೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನೀಡಿದ ರಕ್ಷಿತಾ
ಇವೆಂಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಹಾಗೂ ಧ್ರುವಂತ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತ್ರ ಧ್ರುವಂತ್ ಭೇಟಿಯಾದ ರಕ್ಷಿತಾ ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧ್ರುವಂತ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಧ್ರುವಂತ್ ಗೆ ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಖುಷಿ
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ರೆ ಹಿಂಸೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಐದು, ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಅಲ್ವ ಅಂತ ಧ್ರುವಂತ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪೆ ಸಾರನ್ನು ಕುಡಿದ ರಕ್ಷಿತಾ, ಅಪ್ಪೆ ಸಾರಿನ ಜೊತೆ ಧ್ರುವಂತ್ ಅಣ್ಣ, ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಅಪ್ಪೆ ಸಾರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ರಕ್ಷಿತಾ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕೆ ಮನೆ ಸಿದ್ಧ
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವೆಂಟ್, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಆಸೆಯಂತೆ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಪಟಾಕಿ ಕಿಚನ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಣ್ಣ ರಘು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಪಟಾಕಿ ಕಿಚನ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ರಕ್ಷಿತಾ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ರಕ್ಷಿತಾ – ರಾಘು ಡಾನ್ಸ್ ಹಿಟ್
ರಕ್ಷಿತಾ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ, ರಘು ಜೊತೆ ಜಿಮ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾ, ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ, ರಾಘು ಜೊತೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಲೈಫ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದಾ ಹೆಣ್ಣು ವೇಷದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಜಾ ಭಾರತ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಾಘು, ರಕ್ಷಿತಾ ಜೊತೆ ಕನ್ನಡ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹಾಡಿಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಳಕೆದಾರರು ಏನಂತಾರೆ?
ರಕ್ಷಿತಾ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಜೋಡಿ ಸೂಪರ್. ಹೀಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿರಿ ಅಂತ ವೀಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
