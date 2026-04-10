- Home
- Entertainment
- TV Talk
Niveditha Gowda: ಹಸಿರು ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ನಾಚಿ ನಿಂತ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ; '2ನೇ ಮದುವೆ'ಗೆ ರೆಡಿನಾ ಎಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್!
ನಟಿ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಸಿರು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯ ಫೋಟೋಶೂಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್
ಸದಾ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚಂದನದ ಗೊಂಬೆ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮೂಲಕ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವತೆಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿವೇದಿತಾ ಫೋಟೋಗಳು ಕಂಡ ನೆಟ್ಟಿಗರು, ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಸಿರು ಸೀರೆ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಭರಣ
ಹಸಿರು ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಿರುವ ನಿವೇದಿತಾ ಅವರ ಕ್ಲೋಸಪ್ ಫೋಟೋ. ಅವರ ಕಣ್ಣಿನ ನೋಟಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಇದೀಗ ಹಸಿರು ಸೀರೆ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಭಂಗಿಗಳು ‘ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ’ವನ್ನೇ ನೆನಪಿಸುವಂತಿದೆ.
ಫೋಟೋಗಳು ಸಖತ್ ವೈರಲ್
ಇನ್ನು ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಲೈಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ನಂತರ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖುಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಅವರು ಸುಂದರವಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದಾಗಲೂ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದು ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೆ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?
ಈ ಹಸಿರು ಸೀರೆಯ ಫೋಟೋಗಳ ಕೆಳಗೆ ಅನೇಕರು 'ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೆ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?', 'ಯಾರಿದು ಅದೃಷ್ಟವಂತ?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು 'ನಿಮ್ಮ ಗ್ಲೋ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನು?' ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರವಾಸ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಷನ್
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿವೇದಿತಾ ಮತ್ತು ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರವೂ ನಿವೇದಿತಾ ಅವರು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಷನ್ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಯಾರಿ ಲುಕ್
ಇನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಟ್ರೋಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಅವರು, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ 'ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಯಾರಿ' ಲುಕ್ ಮಾತ್ರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
