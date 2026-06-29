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- ಜಗದ್ಧಾತ್ರಿಯಾಗಲು ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ….. ತೆರೆ ಹಿಂದೆ ನಟಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ
ಜಗದ್ಧಾತ್ರಿಯಾಗಲು ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ….. ತೆರೆ ಹಿಂದೆ ನಟಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ
ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ಸೂರ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿರುವ ‘ಜಗದ್ಧಾತ್ರಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರೊಮೋ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಆಕ್ಷನ್ ಗಾಗಿ, ನಟಿ ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವೇ ನೋಡಿ.
ಜಗದ್ಧಾತ್ರಿಯಾದ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ
‘ಪಾರು’ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ, ಇದೀಗ ‘ಜಗದ್ಧಾತ್ರಿ’ ಆಕ್ಷನ್ ಕ್ವೀನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಂತ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಮತ್ತು ನಟ ವಿಜಯ್ ಸೂರ್ಯ ನಟನೆಯ ಪ್ರೊಮೋ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟ ಭರ್ಜರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಗಾಗಿ, ನಟಿ ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಜಗದ್ಧಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಮೋಕ್ಷಿತಾ?
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಸರತ್ತಿನ ವಿಡೀಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ, ಆ ಕುರಿತು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ. ಕನಸು ತನ್ನದೇ ಆದ ಸವಾಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ... ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಜಗದ್ಧಾತ್ರಿಯ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಜೀಗೆ ಮರಳುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ
ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಜಗದ್ಧಾತ್ರಿಯ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಜೀಗೆ ಮರಳುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ. ಇದು ನಾನು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಯೋಜನೆ. ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಜಗದ್ಧಾತ್ರಿಯಂತಹ ಪಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರುತ್ತದೆ - ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಸ್ತು, ಸಿದ್ಧತೆ, ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ನೀಡುವ ಇಚ್ಛೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾತ್ರವು ನನ್ನಿಂದ ಕೇಳುವ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧಳಾಗಿರಲು ನಾನು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.
ಜಗದ್ಧಾತ್ರಿಗಾಗಿ ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿ
ಈ ಪ್ರಯಾಣವು ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಕಂಫರ್ಟ್ ಜೋನ್ ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ತಳ್ಳಿತು. ನಾನು ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದೆ, ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಕಲಿತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ ಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬರಲು ಕಾರಣ ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತೆರೆ ಮೇಲಿನ ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ದೃಶ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ
ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೈಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂವ್ ಮೆಂಟ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ತರಬೇತಿ, ಅಭ್ಯಾಸ, ಗಾಯಗಳು, ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ BTS ಪರದೆಯ ಮೇಲಿನ ಆ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದಿನ ಶ್ರಮದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಝಲಕ್ ಆಗಿದೆ.
ಕನಸಿನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಲು ವೇದಿಕೆ ನೀಡಿದ ಜೀ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ನನ್ನ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನನ್ನನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಆಕ್ಷನ್ ತರಬೇತುದಾರರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕನಸಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಲು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಜೀ, ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಜಗಧಾತ್ರಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಇದು ಆರಂಭವಷ್ಟೇ ಎಂದ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ
ಅಂತಹ ಪವರ್ ಫುಲ್ ಪ್ರೋಮೋವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲು ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿಶ್ರಾಂತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಪ್ರತಿ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಪವರ್ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.ಇದು ಜಗಧಾತ್ರಿಯ ಆರಂಭವಷ್ಟೇ, ಮತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ನಾನು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ.
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