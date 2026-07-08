- Home
- Entertainment
- TV Talk
- RIP ಕಂದಮ್ಮ.. ಅಗಲಿದ ಮುದ್ದಿನ ನಾಯಿಯನ್ನು ನೆನೆದು ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕಿಶನ್ ಬಿಳಗಲಿ
RIP ಕಂದಮ್ಮ.. ಅಗಲಿದ ಮುದ್ದಿನ ನಾಯಿಯನ್ನು ನೆನೆದು ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕಿಶನ್ ಬಿಳಗಲಿ
ಜನಪ್ರಿಯ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್, ನಟ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಕಿಶನ್ ಬಿಳಗಲಿ, ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ ಮುದ್ದಿನ ಶ್ವಾನವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು, ಮಿಸ್ ಯೂ ಕಂದಮ್ಮ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿಶನ್ ಬಿಳಗಲಿ
ತಮ್ಮ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿರನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನೃತ್ಯ ಪಟು, ನಟ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಿಶನ್ ಬಿಳಗಲಿ ಶ್ವಾನ ಪ್ರೇಮಿ ಎನ್ನುವುದು, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಕಿಶನ್ ತಮ್ಮ ಮುದ್ದಿನ ಶ್ವಾನವೊಂದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿಶನ್ ಮುದ್ದಿನ ಶ್ವಾನ ಸಾವು
ಕಿಶನ್ ಬಿಳಗಲಿ ತಮ್ಮ ಊರಾದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ತಳಿಯ ಶ್ವಾನಗಳನ್ನು ಸಾಕಿದ್ದರು. ತಮಗೆ ಬಿಡುವು ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಕಿಶನ್ ಊರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮುದ್ದಾದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರ ಮುದ್ದಿನ ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಕಿಶನ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
RIP ಕಂದಮ್ಮ - ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹಾಯ್ ಹೇಳು
ಕಿಶನ್ ಬಿಳಗಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೀಗಿದೆ… RIP ಕಂದಮ್ಮ - ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹಾಯ್ ಹೇಳು… ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂತೋಷದ ನೆನಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇನೆ .. ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬಾರದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೀನು ಕಲಿಸಿದ್ದಿ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದೆ, ಸ್ನೇಹ ಎಂದರೆ ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕುರುಡಾದಾಗಲೂ ನೀನು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಿಸಿದೆ. ಬಂಗಾರ ನಿನ್ನನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ .. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿಶನ್ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವವಾಗಿದ್ದ ಶ್ವಾನ
ಈ ಶ್ವಾನವು ಕಿಶನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುದ್ದಿನ ಕಂದಮ್ಮನ ಜೊತೆಗಿನ ಹಲವು ಮಧುರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅವರು ಆಗಾಗ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಆ ನೆನಪುಗಳನ್ನೇ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗುವುದಾಗಿ ಕಿಶನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಹ ಕಿಶನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು
ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದು, "Stay strong", "Run free Kandamma", "ನಿಮಗೆ ನೋವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ನೀಡಲಿ", “ವಿಷ್ಯ ಕೇಳಿ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು, ಆದರೆ ದೇವರಿಗೂ ಆ ಏಂಜಲ್ ನ್ನು ಬೇಗನೆ ಕಾಣುವ ಆಸೆ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪೀಸ್’ ಎಂಬ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಿಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧುರ ನೆನಪುಗಳು
ಕಿಶನ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶ್ವಾನದ ಜೊತೆ ಕಾರ್ ರೈಡಿಂಗ್, ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲಿ ಆಟವಾಡಿದ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದ, ಕಿಶನ್ ಜೊತೆ ಮಲಗಿರುವ, ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ವಾನ ಸತ್ತಾಗ ದುಃಖಿತರಾದ, ನೀರಲ್ಲಿ ಈಜಾಡುವ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ, ಕೊನೆಗೆ ನಾಯಿಯ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರದ ಫೋಟೊ, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕಿಶನ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.