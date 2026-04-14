- Kannada Actresses: ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಪ್ರೇಮ; ಪರರಾಜ್ಯದವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಕನ್ನಡದ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿಯರಿವರು!
Kannada Actresses: ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಪ್ರೇಮ; ಪರರಾಜ್ಯದವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಕನ್ನಡದ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿಯರಿವರು!
Kannada Tv Actress: ಕನ್ನಡದ ಕೆಲ ನಟಿಯರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಕೂಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ನಟಿಯರು ಸಹನಟರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಯಾರು? ಯಾರು? ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವೇ?
ಸೀತಾರಾಮ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ
ದೇವಿ, ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ, ಸೀತಾರಾಮ, ಶುಭ ವಿವಾಹ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ ಅವರು ಅನುಕೂಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಎನ್ನುವವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಕೂಲ್ ಅವರು ಉತ್ತರಾಖಂಡದವರು. ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರದ್ದು ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಅರಮನೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ ನಟಿ ಶ್ರೇಯಾ ಅಂಚನ್
ಕನ್ನಡ ನಟಿ ಶ್ರೇಯಾ ಅಂಚನ್ ಅವರು ಅರಮನೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದ ಅವರು ತಮಿಳು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ತಮಿಳು ಧಾರಾವಾಹಿ ಸಹನಟ ಸಿಧು ಸಿದ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೇಯಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ
ನಟಿ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ತೆಲುಗು ನಟ ಯಶವಂತ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಮದುವೆ ಡೇಟ್ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ.
ಕೀರ್ತಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಕೀರ್ತಿ ಅವರು ತೆಲುಗು ನಟ ಜೈ ಧನುಷ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಧನುಷ್ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಗಳಿದ್ದಳು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಡಿವೋರ್ಸ್ ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಜುಳಾ
ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಕೀರ್ತಿ ಸಹೋದರಿ ಆಗಿರುವ ಮಂಜುಳಾ ಅವರು ನಟ ನಿರುಪಮ್ ಪರತಾಳ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರದ್ದು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್
ಅವನು ಮತ್ತೆ ಶ್ರಾವಣಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ ಚೈತ್ರಾ ರೆಡ್ಡಿ
ಅವನು ಮತ್ತೆ ಶ್ರಾವಣಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಚೈತ್ರಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು 2020ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ರಾಕೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚೈತ್ರಾ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
