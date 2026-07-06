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- Photos: ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಬೇಕು; ಪ್ರಕೃತಿ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ Anchor Akul Balaji
Photos: ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಬೇಕು; ಪ್ರಕೃತಿ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ Anchor Akul Balaji
Anchor Akul Balaji Home Photos: ನಿರೂಪಕ ಅಕುಲ್ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಆಂಧ್ರದವರು, ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿತು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಯೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮನೆ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರ ಫೋಟೋಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮನೆ
ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಹಸಿರುವ ಕಾಣುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಂಟಿರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಹಸಿರಿನ ಮಧ್ಯೆ ಸುಂದರವಾದ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮನೆ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಹೇಳಿ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚುವಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಅಕುಲ್ ಬಾಲಾಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರು?
“ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ, ಮುದ್ದಾದ ಮನೆ. ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿಬರಲು ಬಯಸುವ ನೆಮ್ಮದಿಯ ತಾಣ” ಎಂದು ಅಕುಲ್ ಬಾಲಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರೆಸಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ
ಈ ಹಿಂದೆ ಅಕುಲ್ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಕುಲ್ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರು ಈಗ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕುಲ್ ಬಾಲಾಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು!
ಮನೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ, ತಾವೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ನಿಂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದೆ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಕುಲ್ ಬಾಲಾಜಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.
ಮನೆ ನೋಡಲು ಸುಂದರ
ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊರಭಾಗದಿಂದ ನೋಡಲು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮನೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂದು ಅಕುಲ್ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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