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- Photos: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ರುದ್ರ ಪಾರಾಯಣ, ಮೃಜ್ಯುಂಜಯ ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ ನಟ ಅನಿರುದ್ಧ ಜತ್ಕರ್
Photos: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ರುದ್ರ ಪಾರಾಯಣ, ಮೃಜ್ಯುಂಜಯ ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ ನಟ ಅನಿರುದ್ಧ ಜತ್ಕರ್
Jothe Jotheyali Serial Actor Aniruddha: ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಜತ್ಕರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಸುಂದರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅನಿರುದ್ಧ ಏನಂದ್ರು?
“ಭಗವಾನ್ ಶಿವನ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ ಆರೋಗ್ಯ, ಕ್ಷೇಮ, ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳಕ್ಕಾಗಿ ರುದ್ರ ಪಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೋಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ” ಎಂದು ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರುದ್ರ ಪಾರಾಯಣ, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಯಾಗ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರುದ್ರ ಪಾರಾಯಣ, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಯಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ಶಿವನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಭಾಗಿ
ಅನಿರುದ್ಧ, ಭಾರತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಈ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಪೂಜೆ
ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗಿ
ಈ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿರುದ್ಧ ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಭಾಗಿ ಆಗಿದ್ದರು.
ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್
ಅನಿರುದ್ಧ, ಪತ್ನಿ ಕೀರ್ತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಮಗಳು ಶ್ಲೋಕ ಅವರು ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಪೂಜೆ, ಹೋಮದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿಶೇಷ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
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