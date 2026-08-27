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- ನಗು ನಗುತ್ತಲೇ ಸಾವು ಗೆದ್ದು ಬಂದ ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ನಟಿ, ನಗುವಿನ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರದ ನೋವು
ನಗು ನಗುತ್ತಲೇ ಸಾವು ಗೆದ್ದು ಬಂದ ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ನಟಿ, ನಗುವಿನ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರದ ನೋವು
ಮಜಾ ಭಾರತ’ ಹಾಗೂ ‘ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ’ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದವರು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕಾಮತ್. ಟಿವಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಸದಾ ನಗಿಸುತ್ತಾ, ತಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್ನಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ ನಿಜ ಜೀವನದ ಪಯಣ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕಾಮತ್
ಮಜಾ ಭಾರತ’ ಹಾಗೂ ‘ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ’ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದವರು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕಾಮತ್. ಟಿವಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಸದಾ ನಗಿಸುತ್ತಾ, ತಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್ನಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ ನಿಜ ಜೀವನದ ಪಯಣ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳ್ಳಾರೆಯ ಈ ಹುಡುಗಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆ, ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಮುಂದೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿದರು. ಬಳಿಕ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ಆದರೆ ಖ್ಯಾತಿಯ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತೆರೆಯ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ, ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹಾಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
7.5 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕಾಮತ್ ಅವರ ಜನನವೇ ಒಂದು ಸವಾಲಿನ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಏಳೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿ-ಮೆಚೂರ್ ಮಗುವಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರ ತಾಯಿಗೆ ಕೇವಲ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ತಾವು ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಗುವಾಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 6ನೇ ತರಗತಿಯ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದವು ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಕೀಯ ಕುಟುಂಬ, ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಶಿಸ್ತು
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳಾರೆಯವರಾದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರೂ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವರು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಐಷಾರಾಮಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಾಳುಗಳಿದ್ದರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶ್ರಮದ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಶಿಸ್ತು
ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಮಕ್ಕಳೇ ಮನೆಯ ಮೂರು ಬಾತ್ರೂಮ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೈಕಲ್ ಅಥವಾ ಚೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೇಕೆಂದರೆ, ಅಡಿಕೆ ಹೆಕ್ಕುವುದು, ಸೌದೆ ಅಥವಾ ಹಿಂಗಾರ ಎತ್ತುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಣ ಕೂಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಭರತನಾಟ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ಕಬಡ್ಡಿ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಜಂಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಅವರು ‘ಪ್ರತಿಭಾ ರತ್ನ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿದ ಏಕೈಕ ಹುಡುಗಿ
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರು ಕೆನರಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದರು. ಆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವೊಬ್ಬರೇ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೇಜಿನ ದಿನಗಳನ್ನೂ ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಹುಡುಗರು ತಮ್ಮನ್ನು ‘ಮಚ್ಚಾ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಹೋಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರೀಸ್ ನೀರಿನಿಂದ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬದಲಿಸಿತು ಬದುಕು
ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಸಿನ್ ಒಬ್ಬರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರು ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಫೋನ್ ಬಂದಾಗ, ಅದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ನಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಕಾಲ್ ಎಂದುಕೊಂಡು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿ ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ ನಂತರ ಬಂದ ಅವಕಾಶವೇ ಅವರ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಿಸಿತು. ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ‘ಮಜಾ ಭಾರತ’ ಮತ್ತು ‘ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆ ಮಾತಾದರು.
ನಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಟಿಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟ
ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ನಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ತಾವು ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ನಡುವಿನ ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದ ಸಮಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, ದೇಹದ ಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪತಿ ಅಮಿತ್ ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಅವಳು ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನಾನು ಅವಳ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬದುಕಿಸಿ ನನಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ” ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪತಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಗು ಮುಖದಲ್ಲೇ ಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸಿದ ಧೈರ್ಯವಂತೆ
ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಘಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಜನರನ್ನು ನಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಜೀವನದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಎದುರಲ್ಲೂ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಬದುಕಿನ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ, ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುವ ನಗುವಿನ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ನಟಿಯಿಂದ ಉದ್ಯಮಿಯವರೆಗೆ ಹೊಸ ಪಯಣ
ಆ ಕಠಿಣ ಹಂತದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ದಾರಿಯನ್ನೇ ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಅವರು ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಹಲವು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
“ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಲೈಫ್ ಮುಗಿಯಿತು ಅಂತಲ್ಲ. ನನ್ನ ದಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ.” ತಮ್ಮ ಪತಿ ಅಮಿತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗಲೂ, “ನನಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಂಡ ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಮ್ಮೆ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ನಗಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕಾಮತ್ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಈ ಕಥೆ, ಯಶಸ್ಸು ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಪರದೆಯ ಮೇಲಿನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಕುಗ್ಗದೆ, ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾದರೂ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ ಧೈರ್ಯವೇ ನಿಜವಾದ ಗೆಲುವು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ ಪಯಣ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ.
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