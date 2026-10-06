ಸತತ ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟು ನಟನಾ ವೃತ್ತಿ ತೊರೆಯಲು ಚಿರಾಗ್ ಪಾಟೀಲ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಬೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕರೆ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಿಸಿತು. '83' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡರು.
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರ ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಹಾಗೂ ಮರಾಠಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಚಿರಾಗ್ ಪಾಟೀಲ್, ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಯನ್ನೇ ತೊರೆದು ಅಭಿನಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಬೀರ್ ಖಾನ್ ನೀಡಿದ ‘83’ ಸಿನಿಮಾದ ಆಫರ್ ಅವರ ಬದುಕಿನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಚಿರಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ತಂದೆ ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನೇ ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಅಪರೂಪದ ಅವಕಾಶ ಒಲಿದುಬಂದಿತ್ತು.
ಮರಾಠಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿರಾಗ್ ಪಾಟೀಲ್, ಈವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ಮರಾಠಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಹಾಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಚಿತ್ರರಂಗ ತೊರೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದ ಚಿರಾಗ್
ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಸೋಲುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಚಿರಾಗ್ ಪಾಟೀಲ್, ನಟನೆಯನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅವರು ಪತ್ನಿ ಸನಾ (Sana) ಅವರ ಬಳಿಯೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪತ್ನಿ ಸನಾ ಸಹ ಚಿರಾಗ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ, "ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ಎನಿಸಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ" ಎಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದರು.
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಲಿಸಿದ ಕಬೀರ್ ಖಾನ್ ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್!
ಅಭಿನಯ ಬಿಡುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮರುದಿನವೇ ಚಿರಾಗ್ ಪಾಟೀಲ್ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪವಾಡ ನಡೆಯಿತು. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಬೀರ್ ಖಾನ್ರಿಂದ ಚಿರಾಗ್ಗೆ ನೇರ ಫೋನ್ ಕರೆ ಬಂದಿತ್ತು! 1983ರ ಭಾರತದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವಿನ ಆಧಾರಿತ ‘83’ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವಂತೆ ಕಬೀರ್ ಖಾನ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನೇ ನಟಿಸುವ ಆಫರ್ ಚಿರಾಗ್ಗೆ ಕಬೀರ್ ಖಾನ್ ನೀಡಿದರು.
ಚಿರಾಗ್ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂದೆ ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಆಸೆಯೂ ಆಗಿತ್ತು. ಪತ್ನಿ ಸನಾ ಕೂಡ "ಇಂತಹ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೈಚೆಲ್ಲಬೇಡಿ" ಎಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ನಂತರ ಚಿರಾಗ್ ಪಾಟೀಲ್ '83' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭಾವನೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ - ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ತಿರುಗಿದ ಕರಿಯರ್
ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಿರಾಗ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭಾವನೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಹ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. '83' ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸು ಚಿರಾಗ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಅಭಿನಯ ವೃತ್ತಿಗೆ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ತಂದೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಚಿರಾಗ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ 'ಏಕ್ ನಂಬರ್', 'ವಜನ್ದಾರ್' ಹಾಗೂ 'ಅಕಿರಾ' ಮುಂತಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.