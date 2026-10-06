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- ಇವರೇ ನೋಡಿ 'ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಂಕರ್'.. ರಾಜಮೌಳಿ ಕೂಡ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ ಆ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರೂಪಕಿ ಯಾರು?
ಇವರೇ ನೋಡಿ 'ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಂಕರ್'.. ರಾಜಮೌಳಿ ಕೂಡ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ ಆ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರೂಪಕಿ ಯಾರು?
Indian film anchor appreciation: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದರಲ್ಲಿ "She deserves this appreciation" (ಅವರು ಈ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಹರು) ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರೂಪಕಿಯ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಲಾಗಿದೆ.
'ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಂಕರ್'
‘ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಂಕರ್’
ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಮಾತುಗಳಿಂದ ಜೀವ ತುಂಬುವ ಆ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರೂಪಕಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಇವರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದರಲ್ಲಿ, 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರೂಪಕಿ' ಹಾಗೂ 'ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಂಕರ್' ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಲಾಗಿದೆ.
ನಿರೂಪಕಿಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ ರಾಜಮೌಳಿ
ನಿರೂಪಕಿಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ ರಾಜಮೌಳಿ
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ "She deserves this appreciation" (ಅವರು ಈ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಹರು) ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ (S.S. Rajamouli) ನಿರೂಪಕಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಿದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳು ವ್ಯಾಪಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ.
ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು
ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು
ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರೂಪಕಿ ಸುಮಾ ಕನಕಾಲ (Suma Kanakala) ಅವರ ಅದ್ಭುತ ನಿರೂಪಣಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅವರು ತಂದುಕೊಡುವ ಕಳೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದರಲ್ಲಿ, ಸುಮಾ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರೂಪಕಿ' ಹಾಗೂ 'ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಂಕರ್' ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಹರು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು?
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು?
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ (S.S. Rajamouli) ಅವರು ಸುಮಾ ಕನಕಾಲ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಿದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳು ವ್ಯಾಪಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜಮೌಳಿ, "ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟರಿಗೆ (Heros) ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಡಿಯೋ-ವೀಡಿಯೋ (AV) ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ರೂಢಿ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿಜವಾದ ಹೀರೊ ಎಂದರೆ ಅದು ಸುಮಾ ಅವರು! ಹೀಗಾಗಿ, ನಾವು ಈ ಬಾರಿ ಸುಮಾ ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಅವರ ಮೇಲೆಯೇ ತಯಾರಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಎವಿ (AV) ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಘೋಷಿಸಿದರು.
ತೀವ್ರ ಭಾವುಕರಾದ ಸುಮಾ ಕನಕಾಲ
ತೀವ್ರ ಭಾವುಕರಾದ ಸುಮಾ ಕನಕಾಲ
ದಿಗ್ಗಜ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಬಂದ ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗೌರವ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣದ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಿರೂಪಕಿ ಸುಮಾ ಕನಕಾಲ ಅವರು ತೀವ್ರ ಭಾವುಕರಾದ ಕ್ಷಣವೂ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ನಿರೂಪಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಸುಮಾ ಅವರಿಗೆ ರಾಜಮೌಳಿ ನೀಡಿದ ಈ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖರು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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