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- ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿವೆ ಈ 5 ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು; ಪ್ರತಿ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲೂ ರೋಚಕ ತಿರುವು!
ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿವೆ ಈ 5 ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು; ಪ್ರತಿ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲೂ ರೋಚಕ ತಿರುವು!
Netflix Top Thriller Movies: ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ರೋಚಕ ತಿರುವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು.
ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ನಿಮಗೆ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಾಚ್ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೋಚಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಥೆ ಇದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನ ಟಾಪ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನ ಟಾಪ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ ನೋಡಿ.
ದಾಯರಾ (Daayra)
ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ನಟನೆಯ ಈ ಸಿನಿಮಾವೂ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ನಿಂದ ಕೂಡಿದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಸಿನಿಮಾದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಗಜಬ್ ರಾತ್ರಿ (Gajab Raat)
ಮನೋಜ್ ಬಾಜ್ಪೇಯಿ ಅವರ ಈ ಕ್ರೈಂ-ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾವೂ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ ಬಾಜ್ಪೇಯಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ಹಲವು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೋಚಕ ತಿರುವುಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವೂ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನ ಟಾಪ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮನೋಜ್ ಬಾಜ್ಪೇಯಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನುಸ್ರತ್ ಭರುಚಾ, ದಿವ್ಯಾ ದತ್ತಾ, ಅಕ್ಷಯ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಮತ್ತು ಸಕೀಬ್ ಸಲೀಮ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೆವರ್ ಸರೆಂಡರ್ (Never Surrender)
ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾವೂ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಗಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಲುಕ್ಮನ್ ಸಾರ್ದಿ, ಡರ್ಬಿ ರೊಮೆರೊ, ಡೊನ್ನಿ ಆಲಮ್ಸ್ಯಾ, ಕ್ಯಾಲಿಸ್ಟಾ ಅರುಮ್ ಮತ್ತು ಸುಲ್ತಾನ್ ಹಮೋನಂಗನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ (The Paradise)
ನಾನಿ ಅಭಿನಯದ ಈ ಸಿನಿಮಾವೂ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನ ಟಾಪ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ರೋಚಕ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ನಾನಿ ಜೊತೆಗೆ ರಾಘವ್ ಜುಯಲ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಘವ್ ಜುಯಲ್ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಿ ಮತ್ತು ರಾಘವ್ ಜುಯಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ (Accused)
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೂ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ನಿಂದ ಕೂಡಿದ ದೃಶ್ಯಗಳಿವೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಗಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕೊಂಕಣಾ ಸೇನ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾ ರಾಂಟಾ ಜೊತೆಗೆ ಸುಕಾಂತ್ ಗೋಯಲ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾರ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ.
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