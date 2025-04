ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್ ಹೊಸ ಲುಕ್ ನೋಡಿ ರೌಡಿ ಬೇಬಿ ಎಂದ ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗ್ರು

Read Full Gallery

ತಮ್ಮ ಬೋಲ್ಡ್ ನೆಸ್ ನಿಂದಲೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಿರುತೆರೆಯ ಬೆಡಗಿ ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್, ಇದೀಗ ಮಾಡರ್ನ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.



ಡೆನಿಮ್ ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪ್ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಿರುವ ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್ Pause ….. ,a while there’s a big gap between To jump ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.