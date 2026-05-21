ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂದ ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್…. ಓ ಅದೇನಾ... ಎಂದು ಕೇಳಿದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಒಂದನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀದೀವಿ ಎಂದಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಫೇವರಿಟ್ ನಟಿ ತಾಯಿಯಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾಗಿಣಿ ನಟಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ‘ನಾಗಿಣಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾದ ಬೆಡಗಿ ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್. ಬಳಿಕ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 7ರ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಫೇವರಿಟ್ ಆದರು. ಜೊತೆಗೆ ಬಾಸ್ ಲೇಡಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಟಾಸ್ಕ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಗೆದ್ದರು.
ನಟನೆಯಿಂದ ದೂರವಿರುವ ನಟಿ
ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್ ಪಾರು ಪಾರ್ವತಿ ಎನ್ನುವ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ನಟನೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು, ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ.
ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ದೀಪಿಕಾ
ನಿನ್ನೆ ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡೀಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ Can I reveal our little secret? Something exciting coming soon . Stay tuned ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ತಲೆಗೆ ಹುಳ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು ನಟಿ.
ದೀಪಿಕಾ ತಾಯಿಯಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್
ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ, ನಟಿ ತಾಯಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ನಟಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊನೆಗೂ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ ದೀಪಿಕಾ
ಇದೀಗ ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ‘ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಲಾಂಜ್’ ಎನ್ನುವ ಹೊಸ ಯುನಿಸೆಕ್ಸ್ ಲಕ್ಸುರಿ ಸಲೂನ್ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ.
ಹೊಸ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್
ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊನೆಗೂ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ, ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಮತ್ತು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತರಲು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಈಗ ನನಸಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಲೌಂಜ್ನ ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಎಂದು ನಟಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮದ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
