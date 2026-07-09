Brahmagantu ದೀಪಾ ತಮ್ಮನ ಉಪನಯನ: ಕ್ಯೂಟ್ ಫೋಟೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ನಟಿ ದಿಯಾ ಪಾಲಕ್ಕಲ್
ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು ಧಾರಾವಾಹಿಯ ದೀಪಾ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ದಿಯಾ ಪಾಲಕ್ಕಲ್, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಾರಂಭದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕೂಡ ಕಲಾವಿದೆಯರಾಗಿದ್ದು, ದಿಯಾ ಅವರ ಕಲಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಅವರ ನಟನಾ ಪಯಣದ ಕುರಿತು ಈ ಲೇಖನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು ನಾಯಕಿ
ಸೋಡಾಬುಡ್ಡಿ, ಕಪ್ಪು ವರ್ಣ, ಹಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲಿಪ್, ಎಣ್ಣೆ ಬಳಿದ ಎರಡು ಜಡೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ರಿಬ್ಬನ್.... ಹೌದು. ಇವಳೇ ಜೀ ಕನ್ನಡ ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು ಧಾರಾವಾಹಿಯ ನಾಯಕಿ ದೀಪಾ. ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಎಂದುಕೊಂಡು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮೋಸ ಹೋದವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಿರೋದು ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯವಲ್ಲ, ಆಂತರಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಂದು ಸಾರುವ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಜೀ ಕನ್ನಡದ ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು (Brahmagantu Serial)
ದೀಪಾ-ದಿಯಾ ಡಬಲ್ ರೋಲ್
ಹೀಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ದೀಪಾ ಸುಂದರಿಯಾಗಿ ದಿಶಾ ರೂಪ ಪಡೆದು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಖುದ್ದು ಗಂಡನಿಗೂ ಇವಳು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ದೀಪಾ ಎಂದು ತಿಳಿದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಅಂತೂ ಬಣ್ಣ ಬಯಲಾಗಿದ್ದು, ಪತ್ನಿಯೇ ಸತ್ಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಅವಳನ್ನು ಸತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ದಿಯಾ ಪಾಲಕ್ಕಲ್
ಹೀಗೆ ದೀಪಾ ಮತ್ತು ದಿಶಾ ಆಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವವರು ನಟಿ ದಿಯಾ ಪಾಲಕ್ಕಲ್ (Diya Palakkal). ಸೀರಿಯಲ್, ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟರನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆ.ಜಿಗಟ್ಟಲೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡುವುದು ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ, ದೀಪಾಳನ್ನು ಈ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತಮ್ಮನ ಉಪನಯನ
ಇಂತಿಪ್ಪ ನಟಿ ದಿಯಾ ಈಗ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗನ ಉಪನಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಶುಭಾಶಯಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಣ್ಣದ ನಂಟಿರುವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ
ಅಂದಹಾಗೆ ದಿಯಾ ಅವರ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬಣ್ಣದಲೋಕದ ನಂಟಿದೆ. ದಿಯಾ ಅವರ ತಾಯಿ ರಮ್ಯಾ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಇದಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ರಾಧಾ ಕೂಡ ಭರಟನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಮತ್ತು ಸೀರಿಯಲ್ ನಟಿ. ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಅಜಯ್ ಮತ್ತು ರಾಧಾ ಜಯರಾಮ್ ಅವರು ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆಯರು. ‘ಭಾಮ ಕಲಾ ಕುಟೀರ’ ಎಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಕಲಾ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಯನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಧಾ ಅವರ ಮಗನಿಗೆ ಈಗ ಉಪನಯನದ ಸಂಭ್ರಮವಿದ್ದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮಿಂಚಿಂಗ್
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ದಿಯಾ, ಕನ್ನಡದ ಹುಡುಗಿ. ಆದರೂ ತಮಿಳು ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಿನ್ನರಿ (Kinnari) ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಪುಟಾಣಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಕೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಎನ್ನುವ ಜನಪ್ರಿಯ ತಮಿಳು ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ಖುಷ್ಬು ಜೊತೆಗೂ ನಟಿಸಿದ್ದರು ಇವರು.ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟುವಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ಗೆಟಪ್ಪೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ದಿಯಾ ಅವರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅಮ್ಮಚ್ಚಿಯೆಂಬ ನೆನಪು (Ammacchi emba nenapu) ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದಿಯಾ ಎನ್ನುವ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿಯ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಬಿಶೆಟ್ಟಿ, ವೈಜಯಂತಿ ಅಡಿಗ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
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