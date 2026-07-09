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- 'ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಎಸಿ ರೂಮ್..' ಉದ್ಯಾನನಗರಿಯ ವೆದರ್ಗೆ ಫಿದಾ ಆದ ನಟಿ ಗಿರಿಜಾ ಓಕ್
'ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಎಸಿ ರೂಮ್..' ಉದ್ಯಾನನಗರಿಯ ವೆದರ್ಗೆ ಫಿದಾ ಆದ ನಟಿ ಗಿರಿಜಾ ಓಕ್
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಗಿರಿಜಾ ಓಕ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಭೇಟಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈಲಿನಿಂದ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಗರದ ತಂಪಾದ ಹವಾಮಾನವು ಎಸಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು ಎಂದ ಅವರು, ನಗರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯಲ್ಲೇ ಎಸಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅನುಭವ!
ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಹಾಗೂ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಗಿರಿಜಾ ಓಕ್ ಅವರು, ತಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಾವು ರೈಲಿನಿಂದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಇಳಿದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನನಗೆ ಯಾರೋ ದಿಢೀರನೆ ಎಸಿ (AC) ಆನ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಅನಿಸಿತು!" ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕೃತಿ ನೀಡಿದ ಅದ್ಭುತ ಹವಾಮಾನ (Natural Cooling)
ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹವಾಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಕೆ, ಇಲ್ಲಿನ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಕೇವಲ ಸಾಧಾರಣ ಗಾಳಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು. ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಅಲ್ಲಿರುವವರ ಕಂಫರ್ಟ್ಗೆ (ಆರಾಮಕ್ಕೆ) ತಕ್ಕಂತೆ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ (Temperature Control) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆಯೋ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹವಾಮಾನ ಕೂಡ ಇಡೀ ದಿನ ಹಾಗೆಯೇ ಇತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿಯ ನಿಜವಾದ ಸೌಂದರ್ಯ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವ ದಿನಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಕೈಯಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡಿದು, ಸಣ್ಣದೊಂದು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಕೆಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚಹಾ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿನ ಸುಂದರ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿಗೆ (Gardens) ಆರಾಮವಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂಬ ಯೋಚನೆಯೇ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲು
ಯಾವುದೋ ದೂರದ ಹಳ್ಳಿಗೋ ಅಥವಾ ಗಿರಿಧಾಮಕ್ಕೋ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ; ಇಡೀ ದಿನ ಉದ್ಯಾನವನದ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ನಿರಾಳವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದುತ್ತಾ, ತಂದಿಟ್ಟ ಆಹಾರ ಸವಿಯುತ್ತಾ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವ ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಅವಕಾಶ ಈ ಮಹಾನಗರದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲೇ (ನಗರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ) ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ ನಗರ!
ನಗರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಅನುಭವಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಸ್ವಾದಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ನಗರ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ "ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಟಿ" (ನನಗೆ ಆ ನಗರ ಎಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ) ಎಂದು ನಟಿ ಗಿರಿಜಾ ಓಕ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೇಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.