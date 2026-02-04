- Home
- Entertainment
- TV Talk
- ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೂಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಪ್ಪಾ, ಈ ಮೂತಿ ಯಾಕೆ? Brahmagantu ಚಿರುಗೆ ಕ್ಲಾಸ್
ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೂಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಪ್ಪಾ, ಈ ಮೂತಿ ಯಾಕೆ? Brahmagantu ಚಿರುಗೆ ಕ್ಲಾಸ್
'ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳ ನಂತರ ಚಿರು ಕೊನೆಗೂ ಪತ್ನಿ ದೀಪಾಳ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಚಿರುನ ಪ್ರೇಮ ನಿವೇದನೆಯಿಂದ ದೀಪಾ ಸಂತಸಗೊಂಡರೂ, ಅವನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ ವಿಚಿತ್ರ રીತಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೀಪಾ ಮೇಲೆ ಲವ್ವು
ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು ಸೀರಿಯಲ್ (Brahmagantu Serial) ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಪತ್ನಿ ದೀಪಾ ಮೇಲೆ ಚಿರುಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಲವ್ ಆಗಿದೆ. ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಳು ದೀಪಾ. ದೀಪಾ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವಳಿಲ್ಲದೇ ಚಡಪಡಿಸಿದ ಚಿರು.
ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಚಿರು
ಕೊನೆಗೆ ದೀಪಾ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಚಿರು ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ, ನರಸಿಂಹ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ದೀಪಾಗೆ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಕನಿಕರ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ತಪ್ಪು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮಾಯ
ಅದೇ ವೇಳೆ ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ತಪ್ಪು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಕೂಡ ದೀಪಾಗೆ ಮಾಯವಾಗಿದೆ. ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಗುಣನೇ ಮೇಲಾಗಿರುವುದು ಅವಳಿಗೆ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಆದರೂ ನೇರವಾಗಿ ತನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು ಅವನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಎಂದು ದೀಪಾ ಮನಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಕುಣಿದಾಡಿದ ದೀಪಾ
ಈಗ ಕೊನೆಗೂ ಚಿರು, ದೀಪಾ ಎದುರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯದ್ವಾ ತದ್ವಾ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇನ್ರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ದೀಪಾ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ಚಿರುಗೆ ಕ್ಲಾಸ್
ಆದರೆ, ಚಿರು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪತ್ನಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸೊಟ್ಟ ಮೂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಚಿರುಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಪ್ಪಾ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಇಟ್ಟು
ಈ ಮೂತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲವ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಹೆಂಡ್ತಿನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಇನ್ನು ದೀಪಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾಳಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಇಟ್ಟು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.