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- ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ; 60ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮದುವೆಯಾದ ನಟಿ; ವರನಿಗೆ 80ರ ಹರೆಯ!
ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ; 60ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮದುವೆಯಾದ ನಟಿ; ವರನಿಗೆ 80ರ ಹರೆಯ!
ಯಾವಾಗ ಮದುವೆ ಭಾಗ್ಯ ಬರಲಿದೆ, ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ 'ಲಗಾನ್' ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ಸುಹಾಸಿನಿ ಮುಲಾಯ್ ಅವರು 60ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮದುವೆ ಆಗೋಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ವರ ಯಾರು?
ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು?
'ಲಗಾನ್' ಮತ್ತು 'ಜೋಧಾ ಅಕ್ಬರ್' ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ಸುಹಾಸಿನಿ ಅವರು ತನಗೆ ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗುವಂಥ ಸಂಗಾತಿ ಬೇಕು ಎಂದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾದಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಯಾರನ್ನೋ ಮದುವೆ ಆಗಲು ರೆಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲವಂತೆ.
ಪತಿ ಯಾರು?
"ನಾನು ನನ್ನ 60ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮದುವೆಯಾದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪತಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರೊಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ” ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೇಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು?
ನಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಆಗ ಅತುಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಆ ವಿಜ್ಞಾನಿಯು ಭೌತವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಸುಹಾಸಿನಿ ಅವರು ಅತುಲ್ರನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮದುವೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು
“ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸಂಗಾತಿ ಬೇಕು ಎಂದು ಅತುಲ್ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ಒಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಏನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
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