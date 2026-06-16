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- ಯಾರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ; ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಂಬಾನಿ ಸೊಸೆ Radhika Merchant
ಯಾರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ; ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಂಬಾನಿ ಸೊಸೆ Radhika Merchant
Mukesh Ambani Sister In Law Radhika Merchant: ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲವೋ, ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸೊಸೆ ರಾಧಿಕಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಗೂ ಈಗ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಸದ್ಯ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಪತ್ನಿ ರಾಧಿಕಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಕೂಡ ಉದ್ಯಮಿ.
ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಮದುವೆ ಆದ್ರಾ?
ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರ ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅವರ ವಿವಾಹಪೂರ್ವ ಸಮಾರಂಭಗಳು 2024ರಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದವು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಾಧಿಕಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆದರು. ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ದಪ್ಪಗಿದ್ದರೂ, ರಾಧಿಕಾ ಕೇವಲ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ರಾಧಿಕಾ ಆ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ತಮ್ಮ ಮದುವೆ, ಪತಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಏಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳುವಳಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ಸಭೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ರಾಧಿಕಾ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಾನತೆ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರು ಎಂದಿಗೂ ಇತರರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ರಾಧಿಕಾ ಹೇಳಿದರು.
ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಡಿ
ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾರ ಮಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಯಾರ ಸೊಸೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಬಾರದು ಎಂದು ರಾಧಿಕಾ ಹೇಳಿದರು. 'ನೀವು ಯಾರ ಮಗಳು, ಯಾರ ಹೆಂಡತಿ, ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ ಅದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ, ನೀವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇತರರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಬಾರದು' ಎಂದು ರಾಧಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಬಾನಿ ಸೊಸೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ರಾಧಿಕಾ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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