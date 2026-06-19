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- Bigg Boss Ashwini Gowda: ನಟಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಮಾನವೀಯತೆ, ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಆಸರೆಯಾದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ!
Bigg Boss Ashwini Gowda: ನಟಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಮಾನವೀಯತೆ, ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಆಸರೆಯಾದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ!
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜೂ.18): ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಟಿ ಹಾಗೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 11ರ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸುಮಾರು 80 ವರ್ಷದ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಆಸರೆ ನೀಡಿ ಈಗ ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಾಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ವಿವರ:
ನಟಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಗದೀಶ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 10 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ವಯೋಸಹಜವಾಗಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಮಾತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಕಿವಿಯೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಊಟ ನೀಡಿ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಟುಂಬದ ಕುರಿತು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ:
ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಕೆಲವು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಹೇಳಲು ಅಜ್ಜಿ ತಡಬಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಿಳಾಸ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನವರೇ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರು ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಮೀಪದ ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ವೃದ್ಧೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹುಡುಕಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಮನವಿ:
ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿಯ ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, 'ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಈ ಅಜ್ಜಿಯ ವಿಳಾಸ ಅಥವಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಂಪರ್ಕವಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತಮಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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