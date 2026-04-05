- Home
- Entertainment
- TV Talk
2ನೇ ಮದುವೆ, 1 ಗರ್ಭಪಾತ; ಈಗ 3 ವರ್ಷದ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ; ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾದ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ
Actress Cancer Treatment: ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಕಕ್ಕರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಸ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ನಂತರ ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾವುಕರಾದ ನಟಿ
ಟಿವಿ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಕಕ್ಕರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ತುಂಬಾ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದರು. ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಈಗ ಸಿಸ್ಟ್ ತೆಗೆಸುವ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು,
1.3 ಸೆಂ.ಮೀ ಸಿಸ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ
ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ತಾನು ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ವ್ಲಾಗ್ ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 'ಈ 1.3 ಸೆಂ.ಮೀ ಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಯ್ತು. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲುಗಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತು ಎಂದು ಭಯವಾಯಿತು' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳೆ ಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಮಾತು
ದೀಪಿಕಾ ಮಹಿಳೆಯರ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹವು ಮಾಸಿಕ ಚಕ್ರ, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ, ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಲೆಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಅವರ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಟಿ
ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ನಟಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸುಸ್ತಿನಿಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ. ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತುಂಬಾ ಭಾರ ಎನಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ 2ನೇ ಹಂತ
ದೀಪಿಕಾ ಕಕ್ಕರ್ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಸ್ಟೇಜ್ 2 ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆದಿತ್ತು, ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
