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- Bigg Boss 13 ಹೊಸ ಸಾಹಸ: ಷೋ ನೋಡಿ, ತಕ್ಷಣ ಬಹುಮಾನ ಗೆಲ್ಲಿ- ಸುದೀಪ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ
Bigg Boss 13 ಹೊಸ ಸಾಹಸ: ಷೋ ನೋಡಿ, ತಕ್ಷಣ ಬಹುಮಾನ ಗೆಲ್ಲಿ- ಸುದೀಪ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಷೋಗೆ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಗೆಲ್ಲುವ ಹೊಸ ಆಫರ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಯೋ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ವೀಕ್ಷಕರು ತಕ್ಷಣ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ವೀಕ್ಷಕರ ನಿರಾಸಕ್ತಿ?
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಷೋ ಮೇಲೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಯಾಕೋ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕ್ರೇಜ್ ಈ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಷೋಗಳ ಕಥೆಯಾದಂತಿದೆ.
ಎಷ್ಟೂ ಅಂತ ನೋಡೋದು ಗುರೂ?
ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 12ನೇ ಸೀಸನ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಷ್ಟು ಹವಾ 13ನೇ ಸೀಸನ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಮೋ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಜಗಳ, ಗಲಾಟೆ, ಗದ್ದಲ, ಕಚ್ಚಾಟ, ರೊಮಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೂ ಎಂದು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಗುರೂ. ಏನೂ ಟೇಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ..
ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗೋಯ್ತಾ?
ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಾಹಸಗಳಿಗೆ ಕೈಹಾಕಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಟಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದಿನ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಜನರು ಅದನ್ನು ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಗಳು ಎಂದು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಈಗೀಗ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ, ಬಹುತೇಕ ಭಾಷೆಗಳ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಷೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸುದೀಪ್ ಹೊಸ ಘೋಷಣೆ
ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಹೊಸ ಘೋಷಣೆಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ನೋಡುಗರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ, ವೀಕ್ಷಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಷೋ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕಿಚ್ಚನ ಮಾಹಿತಿ
ಈ ಕುರಿತು ಖುದ್ದು ಸುದೀಪ್ ಅವರೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ನೋಡಿ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಜೀಯೋ ಧನ್ ಧನಾಧನ್ ಆಟ ಆಡುವಂತೆ ಸುದೀಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಕ್ಷಣ ಬಹುಮಾನ
ಷೋ ನೋಡುತ್ತಾ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ತಕ್ಷಣ ಬಹುಮಾನ ಗೆಲ್ಲಿ. ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಆಟ ಶುರು ಮಾಡಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
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