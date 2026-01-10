BBK 12: ಕೊನೆಯ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ Kiccha Sudeep ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ IMP ವಿಷಯಗಳಿವು!
Bigg Boss Kannada Season 12 Episode: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಶೋನ ಕೊನೆಯ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹೌದು, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವಾರ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು. ಅವು ಯಾವುವು?
15
Image Credit : colors kannada
ಯಾವ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು?
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳು, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ವರ್ತನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಕೆಲವರ ತಪ್ಪು, ಒಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾತನಾಡಬೇಕು?
25
Image Credit : colors kannada
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಕಾವ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ ಯಾಕೆ?
- ಕಾವ್ಯ ಶೈ ಹಾಗೂ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಪದೇ ಪದೇ ಜಗಳ ಆಡೋದು ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಆಗ್ತಿದೆ?
- ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿಸದ ಕಾವ್ಯಾ ಅವರು ಆಟ ಆಡೋಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಆದಾಗ ಕಾಳಜಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರಾ?
- ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಜಗಳ ಆಡುತ್ತಿರುವುದು ಯಾಕೆ? ಅಷ್ಟು ಆರೋಪ ಯಾಕೆ?
35
Image Credit : colors kannada
ಕಾವ್ಯ, ಗಿಲ್ಲಿ ದೂರ ಆದರೆ ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ಖುಷಿ
- ಟಾಸ್ಟ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸು ತುಪ್ಪ, ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಶಾಂಪು ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಲ್ವಾ?
- ತಾಕತ್ ಇದ್ದರೆ ತಡೆದೋ ಟಾಸ್ಕ್ಮಲ್ಲಿ ಧ್ರುವಂತ್, ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರು ಕಂಬದ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ರು ಓಕೆನಾ?
- ಕಾವ್ಯ ಶೈವ, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ದೂರ ಆದರೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರಿಗೆ ಖುಷಿ
45
Image Credit : colors kannada
ಕಾವ್ಯ ಶೈವ, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಮಧ್ಯೆ ಧನುಷ್ ಗೌಡ ಬತ್ತಿ
- ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರು ಮನೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಎಂದು ರಾಶಿಕಾ ಕೂಗಾಡಿದ್ದರು. ಮೊದಲು ರಾಶಿಕಾ ಅವರೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿಷಯ ಎತ್ತಿದ್ದರು, ಸುಮ್ಮನೆ ಜಗಳ ಆಡಿದ್ರಾ?
- ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆಯವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೇರೆ ಇದೆ; ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾವ್ಯ ಏನಂತಾರೆ?
- ಕಾವ್ಯ ಶೈವ, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಮಧ್ಯೆ ಧನುಷ್ ಗೌಡ ಬತ್ತಿ ಇಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ನಿಜವೇ?
55
Image Credit : colors kannada
ಕೊಚ್ಚೆ, ಉಚ್ಛೆ ಎಂದಿದ್ದು ಓಕೆನಾ?
- ಟಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲೋ ಇನ್ಯಾವುದೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಡಿ, ಕೆಲ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಆಗಾಗ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನೆನಪಾಗೋದು ಯಾಕೆ
- ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರು ಕೊಚ್ಚೆ ಎಂದಿದ್ದು, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಉಚ್ಚೆ ಎಂದಿದ್ದು ಓಕೆನಾ?
- ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಮಧ್ಯೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಆಟ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಗಬೇಕು
- ರಘು ಊಟ ತಿಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಶ್ವಿನಿ, ಧ್ರುವಂತ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದು ಸರಿಯೇ?
