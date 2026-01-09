- Home
- BBK 12: ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಮಿಡ್ ವೀಕ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ? ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟ ವಾಹಿನಿ! ಏನಾಗಿರಬಹುದು?
Bigg Boss Kannada Season 12 Episode: ಈ ವಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಅವರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸತ್ಯ ಬೇರೆ ಇದ್ದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಗಿದೆ?
ಫುಟೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ
ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಅವರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫುಟೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮನೆಯವರು ಬಂದು ಮಾಡಿದ ಎಡವಟ್ಟಿನಿಂದ ಕಾವ್ಯ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದರು ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು.
ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಯಾವಾಗ?
ಈ ವಾರ ಮಿಡ್ ವೀಕ್ ಎಲಿಮಿನೇಶನ್ ಆಗಲಿದೆ, ಜನವರಿ 17, 18ರಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಅವರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದರು ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು.
ಯಾಕೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗದಿರಬಹುದು?
ಇನ್ನೂ ವೋಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಒಪನ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಮತ ಹಾಕೋದು ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಎಂದಾಗ ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಅವರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದರೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಮತ ಹಾಕಿರೋದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲವೇ?
ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಸಿಪ್ ಏನು?
ವೋಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಒಪನ್ ಇರೋದರಿಂದ ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಅವರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗೋದು ಡೌಟ್ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾವ್ಯ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.
ಯಾರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದರು?
ಈಗಾಗಲೇ ವೀಕೆಂಡ್ ಬಂದಿದೆ, ಶನಿವಾರವೇ ವೀಕೆಂಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುವುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾವ್ಯಾ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಡೌಟ್ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ರವಿವಾರ ಯಾವ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದರು ಎನ್ನೋದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಯಲಾಗೋದು.
