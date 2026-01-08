- Home
Bigg Boss Kannada Season 12: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಹಾಗೂ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಸ್ನೇಹದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಗಿಲ್ಲಿ ರೇಗಿಸೋದು ಕಾವ್ಯಾಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅವರು ತುಂಬ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇವರಿಬ್ಬರು ದೂರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾವ್ಯ, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ದೂರ ಆದರು
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಕಾವು, ಕಾವು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏನೇ ವಿಷಯ ಇರಲಿ, ಅವರು ಕಾವ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಧನುಷ್ ಗೌಡ ಅವರಿಂದಲೇ ಕಾವ್ಯ, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ದೂರ ಆದರು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಗಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ಗೇಮ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ
ಧನುಷ್ ಗೌಡ ಜೊತೆ ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಅವರು ಬೆಡ್ ರೂಮ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವೇಳೆ ಕಾವ್ಯ ಅವರು, “ಸುದೀಪ್ ಸರ್, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು, ಅವನಿಂದ ನಿನ್ನ ಗೇಮ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಎನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೀನಿ ಎನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಧನುಷ್ ಗೌಡ ಏನಂದ್ರು?
ಧನುಷ್ ಗೌಡ ಅವರು, “ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇವರೇ ಬನ್ನಿ ಅಂತೀನಿ, ತಾಳಿ ಕಟ್ತಾನೆ ಅಂತಾರೆ, ಬ್ರಾಸ್ಲೈಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಾನೆ” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಏನಂದ್ರು?
ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಅವರು, “ನನ್ನ ಮನೆಯವರು ಒಂದು ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬೇರೆ, ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬೇರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದೂರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗಿಲ್ಲಿ
ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರು ಕೂಡ ಕಾವ್ಯರನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾವ್ಯರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಲೂ ಇಲ್ಲ, ನೋಡುತ್ತಲೂ ಇಲ್ಲ. ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಇವರ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ ಆಗಿದೆ.
