- BBK 12: ಯಾರು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಬಳಿ ಇದು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ರೋ, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ ಜಗತ್ ಕಿಲಾಡಿ
Bigg Boss Kannada Season 12: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಶೋನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಇತ್ತು. ಬರೀ ಮಾತು ಆಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂದ ಗಿಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾರ ಜೊತೆಯೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಡಿ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದರು.
ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮನೆಯವರ ಆಸೆ ಏನು?
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಕೆಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮನೆಯವರು ಯಾರು ಮುಂದಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಆಗ ಬಹುತೇಕ ಮನೆಯವರು ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರೂ ಗಿಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಫೇವರಿಟ್, ಅವರು ಹೇಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು.
ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡ್ರು
ಮನೆಯವರ ಮತಗಳಿಂದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದರು ಎಂದು ರಘು, ಸೂರಜ್, ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. “ನಾಲು ವೋಟ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಇವತ್ತು ಗಿಲ್ಲಿ ಮಲಗಲ್ಲ. ಗಿಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹೀಗಾದರೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದು ರಘು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂರಜ್ ಆರೋಪ, ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್
ರಘು, ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಸೂರಜ್ ಅವರು, ಗಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸೂರಜ್ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಯಾರು ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ರು?
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಧನುಷ್ ಗೌಡ ತಾಯಿ, ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ತಾಯಿ, ಧ್ರುವಂತ್ ಅವರ ಸಹೋದರ, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರ ತಾಯಿ, ರಘು ಪತ್ನಿ ಗ್ರೀಷ್ಮಾ ಕೂಡ ಗಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ನಡುವೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇತ್ತು, ಆ ವೇಳೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಬಳಿಕ ಅವರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಗತ್ತು ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೂಮ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರು ಪಂಚೆ ಉಟ್ಟು, ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ವಿಜಯ ತಿಲಕ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಉಳಿದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೂಮ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೈಕ್ ಧರಿಸಿಲ್ಲ ಎನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದಲೇ ಆಗಿದೆ.
