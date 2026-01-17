- Home
Bigg Boss Kannada Season 12 Episode: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಕುರಿತಂತೆ ಸಂಭ್ರಮ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ? ಯಾರು ಯಾವ ಸ್ಥಾನ ತಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಗೆಟಪ್ ಕೂಡ ಬದಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ರೆಡಿಯಾದ್ರು
ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಲು ಸಲೂನ್, ಬ್ಯುಟಿಷಿಯನ್ ಎಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಥರಹದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವುದು. ಈಗ ಈ ಸೀಸನ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಮರ
ಪೆಡಿಕ್ಯೂರ್, ಮೆನಿಕ್ಯೂರ್, ಫೇಶಿಯಲ್, ಪೀಲ್, ಹೇರ್ ಕಟ್ ಎಂದೆಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಫಿನಾಲೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರು ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನೋದು ಕುತೂಹಲವಾಗಿತ್ತು.
ಚರ್ಚೆ ಆದ ವಿಷಯ
ವೀಕ್ಷಕರು ವಾರವೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ, ಶೂ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಮಾತ್ರ ಬನಿಯನ್, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತು. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಬಹಳ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಅವರು ತಲೆ ಕೂದಲು ಬಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್
ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಅವರು ತಮ್ಮ ಫೇವರಿಟ್ ಬಾಚಣಿಗೆಯನ್ನು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂದಲು ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ಹೇರ್ ಕಟ್ ಆಯ್ತು
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಖತ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರಿಗೆ ಗುರುತು ಸಿಗದಷ್ಟು ಅವರು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖಕ್ಕೆ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇದನ್ನು ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದರು.
