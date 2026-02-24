- Home
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 7 ಸ್ಪರ್ಧಿ, ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್ ಅವರು ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 30ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್ಗೆ ಪತಿ ದೀಪಕ್ ಗೌಡ ಅವರು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
30 ವರ್ಷ
ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್ ಅವರು 30ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೂವುಗಳ ಸುರಿಮಳೆ
ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ ಹೂವುಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಸುರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೂವೆಂದರೆ ಇಷ್ಟ
ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಹೂವು ಎಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ.
ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್ಟಿ
ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಅವರು ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪತಿಯ ಗಿಫ್ಟ್
ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಪತಿ ದೀಪಕ್ ಗೌಡ ಅವರು ಬಂಗಾರದ ಬ್ರಾಸ್ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ನಕ್ಲೇಸ್
ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ವಜ್ರದ ನಕ್ಲೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿಯೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆ
ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಪತಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆ
ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಸುರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಖುಷಿಯೋ ಖುಷಿ
ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್ ಜನ್ಮದಿನದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆದಿದೆ.
ಕೆಂಪು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು
ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್ ಅವರು ಕೆಂಪು ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.
ಶುಭಾಶಯಗಳ ಸುರಿಮಳೆ
ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ ಅನೇಕರು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ?
ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್ ಅವರು ಯಾವಾಗ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ
ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್ ಅವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಂತರಪಟ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
