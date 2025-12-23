- Home
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಆ್ಯಂಕರ್ ಜಾಹ್ನವಿ, ತಮ್ಮ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಜಗಳಗಳಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಬರುವುದೂ ನಿಂತುಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಹವಾ
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ (BBK 12) ಮೂಲಕ ಹೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಆ್ಯಂಕರ್ ಜಾಹ್ನವಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಕಾರಣ, ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೇ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಲು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಈಗಲೂ ಅಂದುಕೊಂಡಿರುವ ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಷ್ಯ
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ (Bigg Boss Kannada 12) ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಷ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತಿ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಎದುರು ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಜಾಹ್ನವಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹೊರಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು.
2ನೇ ಮದುವೆ
ಇದೀಗ ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರಿಗೆ ಓರ್ವ ಮಗ ಕೂಡ ಇದ್ದು, 2ನೇ ಮದುವೆಯ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ಈಗಲೇ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಜಾಹ್ನವಿ 2ನೇ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಜಗಳದಿಂದ ಫೇಮಸ್
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಜಗಳದಿಂದಲೇ ಸಕತ್ ಫೇಮಸ್ ಆದವರು. ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ (Bigg Boss Ashwini Gowda) ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಇಬ್ಬರೂ ಅದಕ್ಕೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆಟದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲಾ ಮಾಮೂಲು ಆದರೂ ವೀಕ್ಷಕರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಇಮೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮೆಸೇಜ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್
ಇದೀಗ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಜಾಹ್ನವಿ ಅದಂತೂ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಜಗಳ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡುವವರೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಇಮೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಸುಮನ್ಟಿವಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
