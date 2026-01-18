- Home
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12ರ 4ನೇ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಹೊರಬಂದ ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ, ಬಹುಮಾನದ ಜೊತೆಗೆ 'ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ'ನ ಕುರಿತು ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
4ನೇ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆದ ಕಾವ್ಯಾ
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12ರಿಂದ (Bigg Boss 12) ಇದಾಗಲೇ ನಾಲ್ಕನೆಯ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಎಂದರೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಮಾತೇ. ಆದರೂ ಅಷ್ಟೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಕಾವ್ಯಾ.
ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಷ್ಟು?
ಇವರಿಗೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ರಿವೀಲ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರುವ ವೇಳೆ ಇವರಿಗೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಕಡೆಯಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿವೆ.
ಬಿಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಹೊರಬರುವಾಗ ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ ಸುಮ್ಮನೇ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ (Bigg Boss Gilli Nata) ಕುರಿತಾಗಿ.
ಗಿಲ್ಲಿ ಕೃಪೆ
ಕಾವ್ಯಾ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಬಂದಿರೋದು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿತ್ತು. ಅವರ ಸಹೋದರ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗಲೂ ನೀನು ಗಿಲ್ಲಿ ಪರ ಇರು, ಹೊರಗಡೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ವಿವಾದವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು.
ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡಗೆ ಟಾಂಟ್
ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರುವ ವೇಳೆ, ಕಾವ್ಯಾ ಅವರು, ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯಾಣದ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುತ್ತಾ ಭಾವುಕರಾದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು.
ಇದು ಕಪಿಲ್ ಷೋ ಅಲ್ಲ
ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಟಾಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಕಾವ್ಯಾ, "ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು ನಾನು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬರಲು, ಇದು ಕಪಿಲ್ ಷೋ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ" ಎಂದರು. ಅವರ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರದಿಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸುರಿಮಳೆ ಸುರಿಸಿದರು.
