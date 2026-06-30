- Home
- Entertainment
- TV Talk
- Muddu Sose Serial: ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಸಾವಿನ ಎಪಿಸೋಡ್; ತೆರೆ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದೇ ಬೇರೆ! ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್!
Muddu Sose Serial: ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಸಾವಿನ ಎಪಿಸೋಡ್; ತೆರೆ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದೇ ಬೇರೆ! ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್!
Muddu Sose Kannada Serial: ‘ಮುದ್ದುಸೊಸೆ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಸತ್ತಿರೋ ರೀತಿ ನಾಟಕ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಹೋದಳು ಎಂದು ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಮ್ಮಗನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು, ಸಂಸಾರವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋಕೆ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೂ ಓಕೆ
ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅವರು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮೀರಿದ ಪಾತ್ರವಿದು. ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅವರು ನಟನೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಯಾವ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಸೈ ಎನ್ನೋ ರೀತಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಸತ್ತಿರೋ ರೀತಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲರೂ ನಕ್ಕಿದ್ರು
ಇನ್ನು ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಸತ್ತಿರೋ ರೀತಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಕಡೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತಲೆಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರೇ ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ.
ಸಾವಿನ ಎಪಿಸೋಡ್...
ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇರುವಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಭಾವುಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಗು ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವಾಗ ಶವದ ರೀತಿ ಮಲಗಬೇಕು, ಮೂಗಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಚಿತೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇರೋದರಿಂದ, ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ವಿಷಯಗಳು ಸುಡಲಿ ಎಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸುಳಿ ತೆಗೆದು, ಒಡೆಯುವ ಪದ್ಧತಿ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಅಮ್ಮಮ್ಮನ ಆಸೆಯಂತೆ ಏನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ, ಭದ್ರ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕಂತೆ. ಈಗ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ತನಗೆ ಜೀವ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಎಂದು ಹೇಳಲೂಬಹುದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಭಾರೀ ರೋಚಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.