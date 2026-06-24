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- Amruthadhaare Serial ರೋಚಕ ಟ್ವಿಸ್ಟ್: ಬರ್ತ್ಡೇ ಕೇಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟದ್ದು ಶಕುಂತಲನಾ, ಜೈದೇವನಾ
Amruthadhaare Serial ರೋಚಕ ಟ್ವಿಸ್ಟ್: ಬರ್ತ್ಡೇ ಕೇಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟದ್ದು ಶಕುಂತಲನಾ, ಜೈದೇವನಾ
ಅಮೃತಧಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಜೈದೇವನನ್ನು ಶಕುಂತಲಾ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರೊಮೋ ಪ್ರಕಾರ, ಜೈದೇವ ನಿರಪರಾಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಶಕುಂತಲಾಳೇ ಆಡಿದ ಹೊಸ ನಾಟಕವೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿದೆ.
ಅಮೃತಧಾರೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್
ಅಮೃತಧಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್ (Amruthadhaare Serial) ಇನ್ನೇನು ಮುಗಿಯತ್ತೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಸೀರಿಯಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಬಹುಶಃ ಈಗಲೂ ಸೀರಿಯಲ್ ಮುಗಿಯುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಮುಖವಾಡದಲ್ಲಿ ಜೈದೇವ
ಮಿಂಚು ಗೌತಮ್ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಕಾರ ಸ್ವಂತ ಮಗು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಸೀರಿಯಲ್ ಮುಗಿದಂತೆ ಅಂದುಕೊಂಡಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಮಕ್ಕಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೈದೇವ ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ಕೇಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್
ಅದೇ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟಿರುವುದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಬರುತ್ತಲೇ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಜೈದೇವ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ.
ಜೈದೇವ್ ಪೊಲೀಸರ ವಶಕ್ಕೆ
ಬಳಿಕ ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶಕುಂತಲಾನೇ ಖುದ್ದು ಜೈದೇವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ನೀನೇ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಪೊಲೀಸರ ವಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ಶಕುಂತಲಾ ಮಾಡಿದ್ದಾಳಾ?
ಆದರೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರೊಮೋ ನೋಡಿದಾಗ, ಜೈದೇವ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದನಾ, ಇಲ್ಲವಾ ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಹ ಬರುವಂತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಶಕುಂತಲಾನೇ ಏಕೆ ಮಾಡಿಸಿರಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಹವೂ ಜೊತೆಗಿದೆ.
ಹುಟ್ಟುಗುಣ ಸುಟ್ಟರೂ ಹೋಗಲ್ಲ
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಹುಟ್ಟುಗುಣ ಸುಟ್ಟರೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿನಂತೆ, ಶಕುಂತಲಾ ಬದಲಾದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇನ್ನೂ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಹಲವು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಡೌಟ್ ಜೈದೇವನ ಮೇಲೆ ಬರುವುದು ತಿಳಿದು ಈ ಕಿತಾಪತಿಯನ್ನೂ ಅವಳೇ ಏಕೆ ಮಾಡಿರಬಾರದು? ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸೀರಿಯಲ್ ಟಿಆರ್ಪಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೀಗ ಶಕುಂತಲಾಳ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ದಿನ ಸೀರಿಯಲ್ ಮುಂದುವರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ.
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