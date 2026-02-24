- Home
- ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಟಿಯಾದ್ರೂ ಸ್ನೇಹ ಮರೆತಿಲ್ಲ; ಕನ್ನಡ ಸೀರಿಯಲ್ ನಟಿಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರೋ Rashmika Mandanna
ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಇಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಟಿ. ಭಾರೀ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅವರು ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದಲೇ ನಟನೆ
ಹೌದು, ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದಲೇ ನಟನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಕನ್ನಡದ ಹುಡುಗಿ
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಓದಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಗವಿದೆ.
ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರು?
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್, ಸಿರಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೂ ಸ್ನೇಹ ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗಲು ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಉದಯಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಸಿರಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಅವರನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
