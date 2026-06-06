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- Photos: ನಟ ಜೈ ಜಗದೀಶ್ಗೆ 2ನೇ ತಾಯಿಯಾದ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ; 36ನೇ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ
Photos: ನಟ ಜೈ ಜಗದೀಶ್ಗೆ 2ನೇ ತಾಯಿಯಾದ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ; 36ನೇ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ
Actor Jai Jagadish And Vijayalakshmi Singh Photos: ನಟ ಜೈ ಜಗದೀಶ್ ಹಾಗೂ ನಟಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಿ 36 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಈ ಖುಷಿಯನ್ನು ಇವರು ಮಕ್ಕಳು ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರ ಫೋಟೋಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಮದುವೆಯಾಗಿ 36 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ
ಹೌದು, ಜೈ ಜಗದೀಶ್ ಹಾಗೂ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಮದುವೆಗೆ 36 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ.
ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು
ಜೈ ಜಗದೀಶ್, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಖುಷಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅವರು ಜಗದೀಶ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ತಾಯಿ ಎಂದು ಇವರ ಮಗಳಾದ ವೈನಿಧಿ, ವೈಸಿರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ!
ಈ ಜೋಡಿಗೆ ವೈಭವಿ, ವೈಸಿರಿ, ವೈನಿಧಿ ಎಂಬ ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿರುವ ಇವರು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ.
ಖುಷಿಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು
ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲೇ ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು
ಜೈ ಜಗದೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಒಂದು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಗಳು ಇದ್ದಾಳೆ. ಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು, ಆಗಾಗ ಭೇಟಿ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬೆಂಬಲ ಕೂಡ ಇದೆಯಂತೆ.
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