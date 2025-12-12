- Home
- Life
- Travel
- ಗಂಟೆ 12 ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ 12 ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಿಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆಚರಿಸುವ ವಿಚಿತ್ರ ಆಚರಣೆ… ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್!
ಗಂಟೆ 12 ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ 12 ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಿಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆಚರಿಸುವ ವಿಚಿತ್ರ ಆಚರಣೆ… ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್!
New Year Celebration: ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ವಿಭಿನ್ನ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿವೆ. ಒಂದೊಂದು ದೇಶದ ಜನರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ 12 ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಗಳು
ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಮೋಜಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾರ 12 ಹೊಡೆಯುವ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು 12 ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ದೇಶಗಳು
ಈ ಆಚರಣೆ ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಈಗ, ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹಿಂದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಥೆ ಏನು ನೋಡೋಣ. .
ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಿನ್ನುವ ಆಚರಣೆ
ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು "Las doce uvas de la suerte” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರರ್ಥ "ಅದೃಷ್ಟದ ಹನ್ನೆರಡು ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು." ನಿಯಮ ಸರಳವಾಗಿದೆ: ಗಡಿಯಾರ 12 ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ, ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಎಲ್ಲಾ 12 ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು 12 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು.
ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಬರುತ್ತದೆ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಒಂದು ತಿಂಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಂದರೆ, ವರ್ಷವಿಡೀ ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಸಂಪತ್ತು, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹೇಗೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು?
ಈ ಆಚರಣೆ 1909 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆ ವರ್ಷ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೊಯ್ಲು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲದೆ, ರೈತರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ "ಹೊಸ ವರ್ಷದ ದಿನದಂದು ಎಲ್ಲಾ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ!" ಎಂದರಂತೆ. ಅದರಂತೆಯೇ, ಆ ಜೋಕ್ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಯಿತು. ಇಂದು, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶವು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್
ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೀಗ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯುವ ಭಾರತೀಯರು ಈಗ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರ ರಾತ್ರಿ, ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ಪರಸ್ಪರ "ಬೇಗ ತಿನ್ನಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಈಡೇರುತ್ತದೆ!" ಎಂದು ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ.
12 ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದು
ಅನೇಕ ಜನರು ಪ್ರತಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಆಶಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ, ಇತ್ಯಾದಿ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಅವರು 12 ಆಸೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.