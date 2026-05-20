WhatsApp Call Recording: ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಆಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲು ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಳಸಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಯೋಣ.
ವಾಟ್ಸ್ಅಪ್ ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್
ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಫೀಚರ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕರೆಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫೋನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, 'ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಡಿಯೋ' ಆಪ್ಷನ್ ಆನ್ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ನಂತರ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಕರೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ, ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೋಡ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಬಳಸಬಹುದು
ಕೆಲವು ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲ್ ಆಡಿಯೋವನ್ನು ಕೂಡ ಸೇವ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಪಾಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೇಳುವ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ನಕಲಿ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಕದಿಯುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಐಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಅಪ್ ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ
ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಐಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋನ್ ಬಳಸಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲವು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಹೀಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಡಿಯೋ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗೃತೆ
ಯಾರದ್ದೇ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರ ಕರೆಯನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವುದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಮತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಬೇರೆಯವರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಈ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ದುರ್ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಅಪಾಯವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಎದುರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ ಇಲ್ಲ
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಟಾ ಒಡೆತನದ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ ಇಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಫೀಚರ್ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಟೆಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
