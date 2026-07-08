ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಇಮೇಲ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳು... ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮೇಲೆಯೇ ನಿಂತಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು?
ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಇಮೇಲ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳು... ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮೇಲೆಯೇ ನಿಂತಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು? ಸುಲಭವಾದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬಳಸಿದರೆ ಅಪಾಯ ಇದೆಯಾ? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನಿಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಖಾತೆಯ ಕೀಲಿಯಂತೆ. ಮನೆಯ ಬೀಗ ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಬೇರೆಯವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬಹುದು.
ಇವತ್ತಿಗೂ ಅನೇಕರು 123456, password, 12345678, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಜನ್ಮದಿನ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನಂತಹ ಸುಲಭ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ಇಂತಹ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಕಣ್ಣಿಡುತ್ತಾರೆ. ಸೈಬರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳು ವಿಶೇಷ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಬಳಸಿ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು 'ಬ್ರೂಟ್-ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್' (Brute Force Attack) ಅಥವಾ 'ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅಟ್ಯಾಕ್' (Dictionary Attack) ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ R#8mL!92Qx@P ನಂತಹ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಭೇದಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ.
ನೀವು ಇಮೇಲ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬಳಸಿದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು? ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಡೇಟಾ ಲೀಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಅವರು ಅದೇ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಖಾತೆಗಳನ್ನೂ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಮುಖ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಡುವುದು ಜಾಣತನ. ಡಿಜಿಟಲ್ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ತಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕನಿಷ್ಠ 12 ರಿಂದ 16 ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ಖಾತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆ
ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕ್ಷರ (A-Z), ಸಣ್ಣಕ್ಷರ (a-z), ಸಂಖ್ಯೆಗಳು (0-9) ಮತ್ತು @, #, $, %, ! ನಂತಹ ವಿಶೇಷ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಜನ್ಮದಿನದಂತಹ ಸುಲಭ ಮಾಹಿತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳು 'ಟು-ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್' (2FA) ಅಥವಾ 'ಮಲ್ಟಿ-ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್' (MFA) ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬರುವ OTP ಅಥವಾ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟರ್ ಆ್ಯಪ್ನ ಕೋಡ್ ಕೂಡ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹಲವು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾದರೆ, 'ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್' ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೇಕಾದಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲ: ಸೈಬರ್ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕೇಂದ್ರ, ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಏಜೆನ್ಸಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ.