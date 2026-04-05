ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ನ ಬುಶೆಹ್ರ್ ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಸಾವು-ನೋವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯಿಂದ ವಿಕಿರಣ ಸೋರಿಕೆಯಾದರೆ, ಅದು ಕೇವಲ ಇರಾನ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ ಮಾರಕವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗಿ ಇಂದಿಗೆ ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ದಿನೇದಿನೆ ಇನ್ನು ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಪರಸ್ಪರರ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ಡ್ರೋನ್ ಮಿಸೈಲ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ (ಏಪ್ರಿಲ್ 4), ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ನ ಬುಶೆಹ್ರ್ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇರಾನ್ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಘ್ಚಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಬುಶೆಹರ್ ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ದಾಳಿಗಳು ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ವಿಕಿರಣದಿಂದ ಕೇವಲ ಟೆಹ್ರಾನ್ ಇರಾನ್ ಮಾತ್ರ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮೂರ್ಖತನ. ಬದಲಾಗಿ, ವಿಕಿರಣದಿಂದ ಸುತ್ತಲು ಇರುವ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಇದರರ್ಥ ಬಹ್ರೇನ್ನಿಂದ ಕುವೈತ್ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾವರೆಗಿನ ನಗರಗಳು ಧ್ವಂಸಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇರಾನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆಯಾಗಿದೆ. ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ವಿನಾಶವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಕಿರಣ ಹರಡುವಿಕೆಯು ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಗಡಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಇದು ಇಡೀ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ
ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು, ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇರಾನ್ನ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇರಾನ್ನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಯುರೋಪ್ ಈ ದಾಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನವಾಗಿದೆ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಾಘ್ಚಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಂಟೋನಿಯೊ ಗುಟೆರೆಸ್ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ: ಒಬ್ಬ ಸಾವು
ಇರಾನ್ನ ಬುಶೆಹ್ರ್ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ, ಶನಿವಾರ (ಏಪ್ರಿಲ್ 5) ಬೆಳಿಗ್ಗೆಮಿಸೈಲ್ ಸ್ಥಾವರದ ಬಳಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತು ಎಂದು ಇರಾನ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತಸ್ನಿಮ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮಹ್ಶಹರ್ನ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೂ ಸಹ ಈ ದಾಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಐದು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ನಾಲ್ಕನೇ ದಾಳಿ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಮೆರಿಕ ಅಥವಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇರಾನಿನ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇರಾನಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನೈಋತ್ಯ ಇರಾನ್ನ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಮೊದಲು ನಡೆದಿದ್ದವು.