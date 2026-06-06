ಆ್ಯಂಥ್ರೋಪಿಕ್‌ ಕಂಪನಿಯ ಕ್ಲಾಡ್‌ನಂತಹ ಎಐ ಟೂಲ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಈ ಸ್ವ-ಸುಧಾರಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಮಾನವನ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಕುತ್ತು ತರಬಹುದೆಂಬ ಆತಂಕವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದು, ಎಐ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಡೆ ಹಾಕುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌: ‘ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಟೂಲ್‌ಗಳು ಸ್ವ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕಲಿತುಬಿಟ್ಟರೆ ಅದರಿಂದ ಮಾನವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಬರುವುದು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ’ ಎಂದು ಕ್ಲಾಡ್‌ನಂತಹ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಎಐಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಆ್ಯಂಥ್ರೋಪಿಕ್‌ ಕಂಪನಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

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ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ನಿರ್ವಹಿಸಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ತನ್ನ ಕೋಡ್‌ಬೇಸ್‌ಗೆ ಮರ್ಜ್‌ ಮಾಡಲಾದ ಶೇ.80ರಷ್ಟು ಕೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಾಡ್‌ ಎಐ ಕೈಯ್ಯಿಂದಲೇ ಬರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಆ್ಯಂಥ್ರೋಪಿಕ್‌ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ಟೆಕ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ

ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಅದು, ‘ಮಾನವನ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಎಐಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಎಐ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಶಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳು ತಮ್ಮ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಟೆಕ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನ, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು’ ಎಂದಿದೆ.

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ಇದರ ಜತೆಗೆ, ‘ಎಐಗಳ ಸ್ವ ಉನ್ನತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ, ವರ್ತನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

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ಎಐಗೆ ಬ್ರೇಕ್‌?:

ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎಐ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿಯಾದರೂ ತಡೆ ಒಡ್ಡುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುವ ಆ್ಯಂಥ್ರೋಪಿಕ್‌, ‘ಹೀಗೆಂದು ಎಲ್ಲಾ ಎಐ ಕಂಪನಿಗಳ ಸ್ಥಾಪಕರ ಮನವೊಲಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ನಾವು ಅವುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಇನ್ನುಳಿದವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೈಚೆಲ್ಲಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದಿದೆ.

ಆದರೂ, ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಎಐ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕಂಪನಿ ಹೊಂದಿದೆ.

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