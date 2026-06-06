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- ನಿಮ್ಮ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಈ 5 ವಸ್ತುಗಳಿವೆಯೇ? ಕೇವಲ 300 ರೂ. ಒಳಗೆ ಸಿಗುವ ಈ ಆಕ್ಸೆಸರಿಗಳು ಪ್ರಯಾಣದ ಖುಷಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ!
ನಿಮ್ಮ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಈ 5 ವಸ್ತುಗಳಿವೆಯೇ? ಕೇವಲ 300 ರೂ. ಒಳಗೆ ಸಿಗುವ ಈ ಆಕ್ಸೆಸರಿಗಳು ಪ್ರಯಾಣದ ಖುಷಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ!
ನಿಮ್ಮ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಆಕ್ಸೆಸರಿಗಳು ಇರಲೇಬೇಕು. ಇವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಕೇವಲ 300 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸುವ ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
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Image Credit : our own
ಟಯರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಗೇಜ್
ಟೈರ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಗೇಜ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
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Image Credit : our own
ಏರ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಹನದಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿತ ನೋಡಿರುತ್ತೀರಿ. 300 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಏರ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
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Image Credit : our own
ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಕಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್
ಕಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗಳು ಇಲ್ಲದ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಕಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಕಾಫಿ, ಟೀ ಇಡಲು ಅನುಕೂಲಕರ.
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Image Credit : Google
ನಾನ್-ಸ್ಲಿಪ್ ಮ್ಯಾಟ್
ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ನಿಂದ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಅನೇಕರು ಈ ರೀತಿಯ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಉತ್ತಮ ಆಕ್ಸೆಸರಿ.
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Image Credit : Google
ನೆಕ್ ಕುಶನ್
ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಕಾರುಗಳ ಸೀಟ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಗಾಯಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅನೇಕರು ನೆಕ್ ಕುಶನ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
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Image Credit : Google
ಕಾರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾತ್
ಸಣ್ಣ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಕೂಡ ವಾಹನದ ಪೇಂಟ್ ಮೇಲೆ ಗೀರುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನರಿತವರು ಯಾವುದೇ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕಾರನ್ನು ಒರೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾದ ಕಾರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾತ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.
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