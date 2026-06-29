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- Instagram Reels Vs Posts: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ರೀಚ್, ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ?
Instagram Reels Vs Posts: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ರೀಚ್, ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ?
Instagram Reels Vs Posts: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ರೀಚ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? 2026ರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎನ್ನುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ: ರೀಲ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ಸ್.. ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?
2026ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳು, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ಗಳ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓಡುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾ? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ರೀಚ್ ಮತ್ತು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು, ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ಗಳು ಮುಂದಿವೆ.
ರೀಚ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ಗಳದ್ದೇ ಮೇಲುಗೈ!
2026ರಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅನುಕೂಲವೆಂದರೆ ಡಿಸ್ಕವರಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಫೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ರೀಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ರೀಲ್ಸ್ಗಳು ಹಾಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡದವರಿಗೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇಮೇಜ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ರೀಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ 2-3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ರೀಚ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಡೇಟಾ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು, ಕರೌಸೆಲ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ಇವೆ
ರೀಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ರೀಚ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಜವಾದರೂ, ಫೋಟೋ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕರೌಸೆಲ್ಗಳ ಕಾಲ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರೌಸೆಲ್ಗಳು 2026ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀಚ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ರೀಲ್ಸ್ಗಳಿಗಿಂತ ಇವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು 'ಸೇವ್ಸ್' ಬರುತ್ತಿವೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಷಯ, ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಗಳು, ಮತ್ತು ಹಂತ-ಹಂತದ ಗೈಡ್ಗಳಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕರೌಸೆಲ್ಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ನಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಮಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತಲುಪಲು ರೀಲ್ಸ್ ವೇಗದ ಮಾರ್ಗವಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ನ ಅಥಾರಿಟಿ ಮತ್ತು ಸೇವ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕರೌಸೆಲ್ಗಳು ಉಪಯುಕ್ತ. ಗರಿಷ್ಠ ರೀಚ್ ಮತ್ತು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಬೇಕಾದರೆ ರೀಲ್ಸ್ ವಿನ್ನರ್. ಆದರೆ ರೀಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಲವಾದ ಕರೌಸೆಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕುವವರಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
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