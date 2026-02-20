- Home
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ ಗದಗ-ವಾಡಿ, ತುಮಕೂರು-ದಾವಣಗೆರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗಳು ದಶಕಗಳಿಂದ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿವೆ. 10 ಯೋಜನೆಗಳ ಪೈಕಿ 7 ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ 3,338 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಧೀನವಾಗಬೇಕಿದ್ದು, ಇದು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.
ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗಳು ನನೆಗುದಿಗೆ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ದಶಕಗಳಿಂದ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಅರ್ಧಕ್ಕೇ ನಿಂತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣವೇ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ವೇಗ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಯಾವೆಲ್ಲಾ ರೈಲು ಯೋಜನೆಗಳು ಬಾಕಿ?
South Western Railway ವಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಟ್ಟು 10 ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಗ ಪಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಉಳಿದ 7 ಯೋಜನೆಗಳು ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಹಂತದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿವೆ.
ಈ 7 ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 12,783 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 9,445 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ 3,338.187 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಧೀನಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ ಹಳೆಯ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಹಳೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು
ಗದಗ–ವಾಡಿ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ:
ಅಗತ್ಯವಿರುವ 4,301 ಎಕರೆ ಪೈಕಿ 3,978 ಎಕರೆ ಸ್ವಾಧೀನಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ 323.082 ಎಕರೆ ಬಾಕಿಯಿದೆ.
ತುಮಕೂರು–ಚಿತ್ರದುರ್ಗ–ದಾವಣಗೆರೆ ಮಾರ್ಗ:
2,510 ಎಕರೆ ಪೈಕಿ 2,326 ಎಕರೆ ಸ್ವಾಧೀನಗೊಂಡಿದ್ದು, 184.105 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿಯಾಗಿದೆ.
ಬಾಗಲಕೋಟೆ–ಕುಡಚಿ ಮಾರ್ಗ:
2,571 ಎಕರೆ ಪೈಕಿ 2,459 ಎಕರೆ ಸ್ವಾಧೀನವಾಗಿದ್ದು, 112 ಎಕರೆ ಉಳಿದಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ–ಶಿಕಾರಿಪುರ–ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಮಾರ್ಗ:
1,387 ಎಕರೆ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ 682 ಎಕರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಧೀನಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ 705 ಎಕರೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಹೊಸ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿ ಇನ್ನೂ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗಿಲ್ಲ
ಈ ಮೂರು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯೂ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗಿಲ್ಲ:
- ಧಾರವಾಡ–ಕಿತ್ತೂರು–ಬೆಳಗಾವಿ ಮಾರ್ಗ – 1,435 ಎಕರೆ
- ಹಾಸನ–ಬೇಲೂರು ಮಾರ್ಗ – 509 ಎಕರೆ
- ಮಾರಿಕುಪ್ಪಂ–ವಿರುಪಾಕ್ಷಪುರ ಮಾರ್ಗ – 70 ಎಕರೆ
ಭೂಮಿ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗದ ಕಾರಣ ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಜನೆಗಳು ಕಾರ್ಯಗತವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು
ರಾಯದುರ್ಗ–ತುಮಕೂರು (ಕಲ್ಯಾಣದುರ್ಗ) ಮಾರ್ಗ – 1,413 ಎಕರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಧೀನ
ಮುನಿರಾಬಾದ್ (ಗಿಣಗೇರಾ)–ರಾಯಚೂರು ಮಾರ್ಗ – 2,425 ಎಕರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಧೀನ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು–ಬೇಲೂರು ಮಾರ್ಗ – 322 ಎಕರೆ ಪೈಕಿ 320 ಎಕರೆ ಸ್ವಾಧೀನ (2 ಎಕರೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ)
ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಿರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮೇಲಿದೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೋರಾಟಗಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಕನಮಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, “10 ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ 3ಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಬಹುತೇಕ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಉಳಿದ 7 ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭೂಮಿ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಗ ಪಡೆಯಲಿದೆ,” ಎಂದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ರೈಲ್ವೆ ಹೋರಾಟಗಾರ ಕುತಬುದ್ದೀನ ಖಾಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, “ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಶೀಘ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು,” ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ವಿಳಂಬವೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈಲ್ವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭೂಮಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ದಶಕಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.
