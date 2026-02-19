- Home
ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಮೆಗಾ ರೈಲ್ವೆ ಕೋಚ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ₹5754 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಈ ಯೋಜನೆಯು 16 ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಯಶವಂತಪುರ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ದೇಶದ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಮೆಗಾ ರೈಲ್ವೆ ಕೋಚ್ ಟರ್ಮಿನಲ್
ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇವನಹಳ್ಳಿ ನಗರ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಸಾಗಣೆ ಸಂಪರ್ಕದ ಸವಾಲುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಾರಣ ನೀಡಿ, ಭಾರತದ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಮೆಗಾ ರೈಲ್ವೆ ಕೋಚ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಲಹಂಕ ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ 25-30 ವರ್ಷಗಳ ಅಗತ್ಯ ಮನಗಂಡು ಈ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಲಹಂಕದ ರೈಲ್ವೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಬಳಿ ₹ 5754 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಯಲಹಂಕ ಆಯ್ಕೆ ಏಕೆ?
ಮೆಗಾ ಕೋಚ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರ ಹಾಗೂ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ, ನಗರದ ರೈಲು ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿನ ರೈಲ್ ವೀಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ (RWF) ಸಮೀಪದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪರ್ಯಾಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
16 ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಯಲಹಂಕ ಮೆಗಾ ಟರ್ಮಿನಲ್
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಯಶವಂತಪುರ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಚಾರದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಗಿವೆ. ಈ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಯಲಹಂಕದ ಹೊಸ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅನ್ನು 16 ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು, 15 ಪಿಟ್ ಲೈನ್ಗಳು ಹಾಗೂ 10 ಸ್ಟೇಬ್ಲಿಂಗ್ ಲೈನ್ಗಳುಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಶೈಲಿಯ ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ
ಈ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಐದು ಹಂತಗಳ (multi-level) ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆಗಮನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನವನ್ನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎತ್ತರದ (fully elevated) ರೈಲು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಚೀನಾದ ಹ್ಯಾಂಗ್ಝೌ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆ
ಯಲಹಂಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅನ್ನು ಕೋಗಿಲು ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರಲಿರುವ ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ಮೆಟ್ರೋ ಜತೆಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನೇರ ಹಾಗೂ ತಡೆರಹಿತ ಮೆಟ್ರೋ–ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಲಹಂಕ–ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪ್ರವೇಶವೂ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 212 ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಈ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ವೇಗದ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಭವವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಯಲಹಂಕ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಭೂ ಬಳಕೆ—ವೆಚ್ಚ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಯ್ಕೆ
RWF ಸಮೀಪದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಹಿಂದಿನಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತಪ್ಪಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿದ್ದು, ವೆಚ್ಚ–ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಯೋಜನೆಯ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು
ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ:
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸ್ಥಳವು ಯಲಹಂಕ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಸರೋವರದ ನಡುವೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆಯ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಂತರಗಳು:
ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಲಹಂಕ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ರವೇಶ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಳಪೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಪೂರ್ಣ ಅಂಡರ್ಪಾಸ್ಗಳು, ದೂರದ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಮೈಲಿ ಸಂಪರ್ಕದ ಕೊರತೆ (ಆಟೋ, ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳ ಲಭ್ಯತೆ) ಕುರಿತು ದೂರುಗಳಿವೆ.
ಯೋಜನೆಯ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು
ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ:
ವೇಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಯಲಹಂಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಬೃಹತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೆ, ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ವಸತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಆತಂಕ:
ಟರ್ಮಿನಲ್ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಭೀತಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸವಾಲು:
ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅಡಚಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಸಮಗ್ರ ಚಿತ್ರ
ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಯಶವಂತಪುರದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು 16 ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಹಾಗೂ 10–15 ಪಿಟ್/ಸ್ಟೇಬ್ಲಿಂಗ್ ಲೈನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ತಕ್ಷಣದ ಸವಾಲುಗಳಾಗಿ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮ, ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ, ಕಳಪೆ ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯತೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾರಿಗೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ಣ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಯಲಹಂಕ ಮೆಗಾ ಕೋಚ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಹಾರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
