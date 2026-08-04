ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹಿರಿಯ ವೇಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸರಣಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಯುವ ವೇಗಿ ಆಕಿಬ್ ನಬಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಶಮಿಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅವರ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬದುಕಿನ ಅಂತ್ಯದ ಸೂಚನೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಮುಂಬೈ: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹಿರಿಯ ವೇಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಅವರ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬದುಕು ಬಹುತೇಕ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆಯೇ? ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಇಂತಹದೊಂದು ಬಲವಾದ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ. ಹಿರಿಯ ಬೌಲರ್ ಶಮಿಗೆ ಈಗ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತಂಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆಯಾದಂತಿದೆ.
ಬುಮ್ರಾ ಗಾಯಗೊಂಡರೂ ಸಿಗದ ಅವಕಾಶ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವಿನ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯು ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಮೊಣಕಾಲು ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬುಮ್ರಾ ಅವರಂತಹ ಅನುಭವಿ ಬೌಲರ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಅವರನ್ನೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಆಯ್ಕೆಗಾರರು ಶಮಿಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಯುವ ವೇಗಿ ಆಕಿಬ್ ನಬಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರು ಈ ಆಕಿಬ್ ನಬಿ?
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ವೇಗಿ ಆಕಿಬ್ ನಬಿ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯ 2025-26ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 60 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಗಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾದರೂ, ಶಮಿಯಂತಹ ಅನುಭವಿ ಬೌಲರ್ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ ಅವರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿರುವುದು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದೆ.
ಚೀಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಶಮಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಶಮಿ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಅಗರ್ಕರ್ ಮಾತನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡುವಂತಿವೆ.
- ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ: 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 37 ವಿಕೆಟ್.
- ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿ (T20): 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 16 ವಿಕೆಟ್.
- ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ (List-A): 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 15 ವಿಕೆಟ್.
ಒಂದು ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 68 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಅನ್ಫಿಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
2023 ರಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದ ಶಮಿ
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 2023 ರಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು. ಕಾಕತಾಳೀಯವೆಂಬಂತೆ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆಗಾರರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ವರ್ಷವೂ ಅದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಶಮಿಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಶಮಿ ಮುಂಬರುವ ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಝೋನ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಈ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದ ಶಮಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಪೂರ್ಣವಿರಾಮ ಇಡಲು ಹೊರಟಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.