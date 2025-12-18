- Home
- Sports
- IPL 2026: ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದಿಂದ ಶಾರುಖ್- ಜೂಹಿ ಗಳಿಸೋದೆಷ್ಟು? ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಚಿನ್ನದ ಮೊಟ್ಟೆ ಆಗಿದ್ಹೇಗೆ?
IPL 2026: ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದಿಂದ ಶಾರುಖ್- ಜೂಹಿ ಗಳಿಸೋದೆಷ್ಟು? ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಚಿನ್ನದ ಮೊಟ್ಟೆ ಆಗಿದ್ಹೇಗೆ?
ಭಾರತದ ಟಾಪ್ 2 ಶ್ರೀಮಂತ ನಟರಾದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಅವರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹಿಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡ ಕೆಕೆಆರ್. 623 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಈ ತಂಡದ ಇಂದಿನ ಮೌಲ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಶಾರುಖ್ ಮತ್ತು ಜೂಹಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಪ್ 2 ಶ್ರೀಮಂತ ನಟರು
ಭಾರತದ ಟಾಪ್ 2 ಶ್ರೀಮಂತ ನಟರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ, ಐಪಿಎಲ್ನ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದ ಖರೀದಿ. ಸುಮಾರು 7,300 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಕಲಾವಿದನಾಗಿದ್ದರೆ, 4,600 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಹುರುನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ 2025 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ₹12,490 ಕೋಟಿ ಎನ್ನುವ ವರದಿಗಳೂ ಇವೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ, ಐಪಿಎಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಹರಾಜು ನಡೆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದವು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿವೆ.
ಕೋಲ್ಕತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡ
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಇಬ್ಬರೂ ಜಂಟಿಯಾಗಿ 623 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಕೋಲ್ಕತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (KKR) ತಂಡ ಇಂದು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದ ಇಂದಿನ ಮೌಲ್ಯ ಬರೋಬ್ಬರು 1919 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ದಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಾಂಡ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರರ ಖರೀದಿ
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ತಂಡವಾದ ಕೋಲ್ಕತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಮಿನಿ-ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು. ಕೆಕೆಆರ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಅನ್ನು 25.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಟ್ರೋಫಿ
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ತಂಡವಾದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ 2024 ರ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ, ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವು ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಹಣ ಖರ್ಚು
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡವು ಟಿವಿ ಪ್ರಸಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಗಳಿಂದ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಆದಾಯದ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಶಾರುಖ್ ಅವರು ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳು, ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಬಹುಮಾನದ ಹಣ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಸಿಐ ಈವೆಂಟ್ ಆದಾಯದಿಂದಲೂ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಲಾಭವೆಷ್ಟು?
ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ ಶಾರುಖ್ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 250-270 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಪ್ರತಿ ಋತುವಿಗೆ 150-170 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಜೂಹಿ ಪಾಲೆಷ್ಟು?
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪಾಲುದಾರರು ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ಜೇ ಮೆಹ್ತಾ. ಶಾರುಖ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 55ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಋತುವಿಗೆ ಸುಮಾರು 80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನ (Sports News in Kannada) ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಐಪಿಎಲ್ ಲೈವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ (Cricket News in Kannada), ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.