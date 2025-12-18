Kannada

RCB ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು

19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಐಪಿಎಲ್‌ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅಳೆದುತೂಗಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ.

ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಲು ರೆಡಿಯಾಗಿವೆ ಐದು ಹುಲಿಗಳಿವು!

ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರೋಫಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಪರ ಅಬ್ಬರಿಸಲು ರೆಡಿಯಾದ 5 ಅಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

1. ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸ್ಪೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಳೆದ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ 403 ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಬರಿಸಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

2. ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್

ಆಸೀಸ್ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಟರ್ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ 9 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 187 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಲು ತುದಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.

3. ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ:

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಕಳೆದ ಬಾರಿ 109 ರನ್ ಹಾಗೂ 17 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಪಾಂಡ್ಯರಿಂದ ತಂಡ ಅಂತಹದ್ದೇ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ.

4. ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ

ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, 11 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಿಂದ 261 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ್ದರು. ಜಿತೇಶ್ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರೆ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಉಳಿಗಾಲವಿಲ್ಲ.

5. ಜೋಶ್ ಹೇಜಲ್‌ವುಡ್:

ಆಸೀಸ್ ಮಾರಕ ವೇಗಿ ಹೇಜಲ್‌ವುಡ್, ಆಸೀಸ್ ಪರ 12 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 22 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡಾ ಹೇಜಲ್‌ವುಡ್ ಅವರಿಂದ ಅಂತಹದ್ದೇ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ.

