- Home
- Sports
- ಹೆರಿಗೆ ನಂತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗುವವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆ: ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ
ಹೆರಿಗೆ ನಂತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗುವವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆ: ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ
ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ, ಐಸಿಸಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಆಟಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು, ತಾಯ್ತನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ನಡುವೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ವೇತನವನ್ನು ಪುರುಷರ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ಸಮೀಕರಿಸಿವೆ. ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಹ ವಿಸ್ತರಿಸಿವೆ. ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮರಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ನಂತರ ಆಟಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವೈದ್ಯೆ ಫಿಲಿಪ್ಪಾ ಇಂಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಸಮಿತಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿವೆ?
ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಮೂಲಕ, ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರರು ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮರಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಐಸಿಸಿ ತನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ. ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರದ 16 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಯೋಜಿತ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಡಳಿಯು ಪ್ರತಿ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕು, ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
6-ಹಂತದ ಮಾದರಿ
ಇದು ಆರು ಹಂತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ: ತಯಾರಿ, ವಿಮರ್ಶೆ, ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ, ಮರುಹೊಂದಿಸುವಿಕೆ, ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ. ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಯ ಚೇತರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಮರಳುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒತ್ತಾಯ ಸಲ್ಲದು
"ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ, ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶ, ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೇಲಿನ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ತಾಯ್ತನ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ನಡುವೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಬಾರದು" ಎಂದು ಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯ್ ಶಾ ಹೇಳಿದರು.
ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ
"ಐಸಿಸಿಯ 'ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ನಂತರ ಆಟಕ್ಕೆ ಮರಳುವುದು' ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಕ್ರೀಡಾ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ, ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮರಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನ (Sports News in Kannada) ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಐಪಿಎಲ್ ಲೈವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ (Cricket News in Kannada), ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.